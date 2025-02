Capcoms Fighting Collection 2 kommt am 16. Mai 2025 - Zahlreiche Fighting-Klassiker sind somit auf modernen Konsolen erhältlich - Auch für Xbox-Spieler

Die Capcom Fighting Collection 2 erscheint am 16. Mai 2025 und bringt zahlreiche Fighting-Klassiker auf moderne Konsolen. Ihr dürft euch auf Titel wie Capcom vs SNK und Power Stone freuen, die seit Jahren nicht mehr neu veröffentlicht wurden. Capcom-Produzent Shuhei Matsumoto deutet zudem an, dass das Unternehmen weitere Retro-Fighting-Games für aktuelle Plattformen veröffentlichen möchte.

Capcom Fighting Collection 2 Genre: Kampfspiel

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Release: 16. Mai 2025

Entwickler / Publisher: Capcom/ Capcom

Eine Collection mit vielen Capcom-Klassikern

Die kommende Kollektion enthält einige der Klassiker der Capcom-Fighting-Ära. Capcom vs SNK (2000) und Capcom vs SNK 2 (2001) feiern ihr Comeback, ebenso wie die beiden 3D-Titel der Power Stone-Reihe. Zudem wird Street Fighter Alpha 3 Upper ein Teil der Sammlung sein. Neben der Veröffentlichung dieser Spiele denkt Capcom bereits weiter. "Capcom hat eine riesige Anzahl von Kampfspielen, und es gibt immer noch eine Reihe von Titeln, die nicht auf aktuellen Konsolen gespielt werden können", erklärte Matsumoto in einem Interview mit Inside Games. "Wir wollen auf die Stimmen unserer Fans hören und eine Umgebung schaffen, in der so viele dieser Spiele wie möglich gespielt werden können."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Fan-Protest bringt Kollektions auf Xbox

Bereits in der Vergangenheit brachte Capcom Fighting-Collections auf den Markt. Die Capcom Fighting Collection (2022) bot zehn Arcade-Klassiker, darunter alle fünf Darkstalkers-Spiele. Die Marvel vs Capcom Fighting Collection erweiterte die Auswahl um sieben Crossover-Games mit Marvel-Charakteren. Ursprünglich sollte die Marvel vs Capcom Fighting Collection nicht für Xbox erscheinen, doch nach Fan-Protesten brachte Capcom die Sammlung nachträglich für die Plattform. Auch die Capcom Fighting Collection 2 wird nach Gesprächen mit Microsoft für Xbox veröffentlicht.

Mit dieser neuen Sammlung erhalten Fighting-Fans am 16. Mai 2025 einen Grund zur Freude. Während Matsumoto keine neue Sammlung bestätigt, zeigt sich Capcom dennoch offen für weitere Retro-Releases. Die Zukunft könnte somit noch mehr klassische Fighting-Spiele auf moderne Systeme bringen.