Capcom hängt an physischen Spielen und will diese auch in Zukunft anbieten

Capcom bleibt den physischen Spielen treu und hat keine Pläne, vollständig auf digitale Games umzusteigen. Das stellte der Entwickler beim letzten Treffen seiner Aktionäre klar.

Capcom bleibt den physischen Spielen treu

Das Thema rückte besonders stark in den Fokus, da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ausschließlich digital verkauft wurde. Das scheint jedoch eine Ausnahme gewesen zu sein, denn Capcom will den physischen Spielen nicht den Rücken kehren, sondern diesen langfristig stärken, wie Videogameschronicle berichtet.

"In Anbetracht der Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl von Endverbrauchern physische Spiele nachfragt, erwarten wir nicht, physische Produkte zu eliminieren", so Capcom. Diese beträchtliche Anzahl sind allerdings nur 7 Prozent der Käufer, denn 93 Prozent des Gesamtumsatzes machen laut Capcom die Verkäufe digitaler Spiele aus.

Bei besonders engagierten Fans kommen Sammlereditionen oder schöne Steelbooks dennoch gut an und diese Käufer möchte Capcom weiterhin bedienen.