Capcom optimiert Monster Hunter Wilds nach Kritik: Performance- und Rendering-Problemen sowie hohen Systemanforderungen geht es an den Kragen

Die Spannung steigt vor dem Release von Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025. Die nächste große Monsterjagd steht bevor, doch die erste Beta zeigte deutliche Schwächen, insbesondere bei der Performance am PC. Capcom hat daraufhin mehrere Updates und Verbesserungen angekündigt, um die Probleme rechtzeitig vor der Veröffentlichung in den Griff zu bekommen und so die Spielerfahrung erheblich zu verbessern.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Technische Schwierigkeiten in der ersten Beta

In der ersten Beta, die im Oktober 2024 stattfand, meldeten Spieler erhebliche technische Schwierigkeiten. Selbst leistungsstarke PCs kämpften mit schwankenden Framerates und visuellen Glitches, die teilweise an PS1-Gafike erinnerten. Capcom bezeichnete die Beta damals als "Work in Progress" und versicherte, dass das finale Spiel in einem deutlich besseren Zustand sein werde. Besonders die Rendering-Probleme, die für viele der technischen Fehler verantwortlich waren, stehen dabei im Fokus der Entwickler und sollen bis zur Veröffentlichung behoben werden.

Hier ist ein Blick auf unseren aktualisierten Modus „Leistung priorisieren“, für die PS5. Das Team hat sich mit den Rendering-Problemen aus dem Open-Beta-Test befasst und arbeitet kontinuierlich an Verbesserungen für den Start.



— Monster Hunter Germany (@DEMonsterHunter) January 18, 2025 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Optimierungen für bessere Zugänglichkeit und Performance

Ein weiteres Thema sind die hohen Systemanforderungen für die PC-Version. Um 60 fps bei 1080p mit Frame Generation zu erreichen, wurden GPUs wie die RTX 2070 Super oder die RX 6700XT empfohlen – eine stolze Hürde für viele Spieler. Capcom untersucht derzeit, ob diese Anforderungen gesenkt werden können, um den Titel auch für Spieler mit älteren PCs vernünftig spielbar zu machen. Auf Konsolen wie der PS5 und Xbox Series X wird es einen "Prioritise Performance"-Modus geben, der 60 fps anstrebt, während der "Prioritise Graphics"-Modus auf 30 fps limitiert ist. Ähnliche Optimierungen sind auch für die PC-Version geplant, um Spielern eine flüssige Spielerlebnis zu bieten.

Capcom hat außerdem kürzlich eine zweite Beta angekündigt, die vom 7. bis 9. Februar 2025 stattfindet. Sie enthält Inhalte wie die Charaktererstellung, die Story Trial und die "Slay Doshaguma"-Quest, die Fans schon aus der ersten Beta kennen sollten. Die Optimierungen können hier allerdings noch nicht getestet werden, diese gelten lediglich für die finale Version. Zudem hat Capcom angekündigt, dass die Cross-Play-Funktion in dieser Beta ebenfalls zur Verfügung stehen wird.

Capcom möchte mit diesen Optimierungen zeigen, dass die Qualität des Spiels an oberster Stelle steht. Fans können sich auf eine deutlich verbesserte Spielerfahrung freuen, ganz ohne irritierende PS1-Grafikglitches, wenn Monster Hunter Wilds am 28. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.