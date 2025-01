Capcom startet das Jahr mit einem neuen Spotlight Showcase, Action- und Kampfspiel-Fans kommen voll auf ihre Kosten - Doch Monster Hunter Wilds bekommt seinen eigenen Showcase direkt im Anschluss

Capcom startet das Jahr mit einem großen Spotlight Showcase, der schon am 4. Februar 2025 um 23 Uhr ausgestrahlt wird. Die Präsentation wird in zwei Teile aufgeteilt und verspricht spannende Neuigkeiten für Fans von beliebten Spielen von Capcom. Neben frischen Details zu Street Fighter 6 wird es auch neue Informationen zu Monster Hunter Wilds geben. Besonders aber kommen Liebhaber von Kampf- und Actionspielen im nächsten Showcase auf ihre Kosten.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Neue Infos zu klassischen Capcom-Titeln

Der erste Teil der Show soll insgesamt 20 Minuten laufen und konzentriert sich auf mehrere Capcom-Titel. Ihr könnt euch also auf Neuigkeiten zu Onimusha: Way of the Sword, Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection 2 sowie Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics freuen. Möglich sind neue Trailer, Gameplay-Szenen oder Release-Daten. Capcom könnte sicher die ein oder andere Überraschung in dem Showcase bereithalten, um die Fans seiner Spiele zu begeistern. Auch Fans klassischer Arcade-Kampfspiele sollen beim Showcase mit den neuen Fighting Collections auf ihre Kosten kommen.

Ein Monster Hunter Special

Aber jetzt mal zu den wichtigen Themen. Direkt im Anschluss könnt ihr auf einen kompletten Monster Hunter Wilds Showcase freuen, dieser soll ganze 15 Minuten dauern. Produzent Ryozo Tsujimoto wird frische Infos zum heiß erwarteten Open-World-Abenteuer präsentieren. Neben einem neuen Trailer soll es auch Details zur zweiten offenen Beta geben, die schon nächste Woche, am 7. Februar 2025, starten wird. Ihr dürft also gespannt sein, welche neuen Monster, Mechaniken oder Gameplay-Elemente vorgestellt werden. Capcom könnte vielleicht mehr zu der Waffen-Balance sagen oder ob ihr euch auf kleine Baby-Monster freuen dürft. Möchtet ihr vielleicht den Showcase in einer anderen Sprache sehen, so hat Capcom die Übertragung in 13 Sprachen übersetzt. Dies sollte so einigen Fans die Möglichkeit geben, ohne Sprachbarriere den Showcase zu genießen.

Ihr könnt euch auf ein Event mit vielen neuen Informationen freuen. Der Monster Hunter Wilds Showcase ist die perfekte Einstimmung in die bald kommende zweite Beta, die vom 7. bis zum 10. Februar 2025 laufen wird. Es bleibt also spannend, was für neue Informationen Capcom seinen Fans präsentieren wird, aber sicherlich wird es die Vorfreude der Fans auf den kommenden Monster Hunter-Teil so richtig anheizen.