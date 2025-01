Capcom testet eigene KI zur Spieleentwicklung: Das System soll genutzt werden, um Umgebungen und Objekte zu generieren, jedoch nicht für Charakterdesign oder Story

Capcom experimentiert mit generativer KI, um die Spieleentwicklung effizienter zu gestalten. Der technische Leiter Kazuki Abe hat ein KI-System entwickelt, das Ideen für Umgebungsdesigns liefert. Diese Innovation könnte den Entwicklungsprozess bei Capcom weiterentwickeln und den Teams dabei helfen, schneller und kosteneffizienter zu arbeiten.

KI für Effizienzsteigerung

Angesichts zahlreicher Projekte steht Capcom vor der Herausforderung, den riesigen Entwicklungsaufwand für die Teams zu bewältigen. In einem Interview mit Google Cloud Japan spricht der technische Leiter Kazuki Abe über die Nutzung von KI bei Capcoms Entwicklungen. Ziel des KI-Systems ist es, eine Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu ermöglichen. Generative KI soll genutzt werden, um große Mengen an Ideen für Umgebungen und Objekte zu generieren. Beispielsweise kann die KI Logos oder Details für Alltagsgegenstände wie Fernseher automatisch erstellen und damit das Design von Spielwelten unterstützen.

Feedback des Teams sei positiv

Kazuki Abe hat hierfür ein Prototyp-System entwickelt, das auf Modellen wie "Gemini Pro", "Gemini Flash" und "Imagen" basiert. Dieses System analysiert Spielinformationen und erstellt darauf basierend Vorschläge, die anschließend nach festgelegten Kriterien bewertet werden. Das Feedback der Entwicklerteams zu dieser Technologie soll bislang äußerst positiv sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass das System derzeit nicht für die Entwicklung von Story, Charakterdesign oder Gameplay getestet wird. Langfristig bleibt jedoch offen, in welchen Bereichen generative KI bei Capcom eingesetzt wird.

Die Nutzung generativer KI ist in der Gaming-Branche ein kontroverses Thema. Kritiker befürchten, dass solche Technologien die Kreativität einschränken könnten. Befürworter hingegen sehen großes Potenzial darin, monotonen Arbeitsaufwand zu reduzieren und den Fokus der Entwickler auf kreative Prozesse zu legen.

KI könnte jedoch in einer Zeit, in der Spieleentwicklung teurer ist als je zuvor, den Studios einige Entlastung geben und effizient sowie kostensenkend wirken. Capcoms Ansatz zeigt, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann, um Teams zu unterstützen, ohne den kreativen Kern der Spieleentwicklung zu gefährden. Es bleibt abzuwarten, wie auch andere Studios diese Technik nutzen werden und ob KI ein wichtiger Bestandteil in der Gaming-Branche wird.