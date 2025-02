Captain America Brave New World ist nicht so schlimm, wie ihr vielleicht denkt – aber auch nicht der Neuanfang, der er hätte sein müssen

SPOILER für Captain America Brave New World.

Selten kam ich so zwiegespalten aus dem Kino. Die Captain-America-Filme sind vermutlich meine liebsten MCU-Beiträge und dass der vierte Teil nun so mittelmäßig daherkommt, das schmerzt mich irgendwie. Das hier ist nicht der erhoffte Neustart für dieses Unversum und geht man mit dieser Erwartung ins Kino, kommt man enttäuscht wieder raus. Gleichzeitig ist Brave New World aber ein sehr viel runderer Film, als wir mittlerweile von Marvel gewohnt sind.

Mit Leichtigkeit schlägt er Black Widow, The Eternals, Thor 4, Wakanda Forever, The Marvels und – oh Gott – Quantumania. Nach dem extrem unterhaltsamen Deadpool & Wolverine, dem ein Stück weit brillanten Agatha All Along, der Rückkehr der Russo-Brüder und dem vorgezogenen Ende der Kang-Storyline zeigt die Formkurve für das MCU für mich weiter vorsichtig nach oben. Obwohl Brave New World also der mit Abstand schwächste Cap-Film ist, bin ich für Thunderbolts und Fantastic 4 weiter optimistisch. Wenn man so hört, welche Probleme diese Produktion so hatte, ist es beinahe ein Wunder, dass er kein Totalausfall ist.

Das "Problem" mit Sam Wilson

Die meisten Leute reiben sich an der Person des Sam Wilson als Captain America und ich verstehe das. Auch für mich war Cap immer das Herz dieses Kino-Universums. Anthony Mackies Sam Wilson ist auf dem Papier eine gute Wahl. Er trägt einen vergleichbaren Gerechtigkeitssinn und Willen zur Aufopferung in sich. Er versteht etwas von Taktik und kennt durch seinen Verzicht auf das Supersoldatenserum eine Zerbrechlichkeit, an die auch Steve Rogers sich immer erinnerte. Aber man merkt schon, dass der Weg vom Sidekick zum äquivalenten Ersatz einer Figur, die drei exzellente Solo-Filme antrieb und in vier Avengers-Streifen eine tragende Säule war, ein langer ist. Aber wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, das ist eher unser Problem als das von Sam Wilson.

Ich kann damit leben, dass wir uns noch auf diesem Weg befinden und vermutlich erst mit dem nächsten Avengers-Film das Ende dieser Transformation sehen werden. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, in dem Film dreht sich viel darum, wie man diese Rolle ausfüllt. Und das ist okay! Man merkt Wilson die Last und die Selbstzweifel an. Wohlgemerkt, einem Typen, der verdammt noch mal fliegen kann. Dass seine Superkraft gewissermaßen im Anzug und zum Teil im Schild steckt und es gefährlich wird, wann immer er eines oder beides nicht dabeihat, ist eine interessante Facette, die die Autoren bei Iron-Man viel zu schnell aus dem Blick verloren. Darauf kann man weiter aufbauen, zumal die Kombination aus Schild, Flügel und Düsenantrieb mit kreativer Regie ein paar coole Dinge erlaubt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was die Geschichte angeht: Der Film zieht sich in der Mitte ein wenig, die Action hat zwar einige coole Momente, ist auf Strecke aber eineinhalb Stufen unterhalb dessen, was man von der letzten Trilogie so gewohnt war. Gleichwohl kann ich nicht behaupten, Brave New World hätte strukturell nicht Hand und Fuß: Die Widersacher haben nachvollziehbare Motivationen, es steht nicht nur für die Helden und die Welt einiges auf dem Spiel, sondern auch für die Antagonisten. Ich weiß, man soll nicht schlecht über Tote reden, aber William Hurt fand ich in der Rolle des Ross immer wahnsinnig einschläfernd. Harrison Ford ist eine große Steigerung für einen altersmilden Präsidenten Ross, der versucht, sein Temperament unter Kontrolle zu bekommen, aber nicht so recht aus seiner Haut kann.

Doppelte Fortsetzung

Ich mag auch, dass dieser Film ebenso sehr eine Fortsetzung von Wilsons Selbstfindung in der neuen Rolle ist, wie von The Incredible Hulk, mit dem 2008 das MCU seinen ruppigen, aber unterhaltsamen Anfang nahm. Dass Samuel Sterns noch einmal aufgegriffen wird, nach der unfreiwilligen Hulkblut-Transfusion, hätte ich nicht gedacht und es ist komplett nachvollziehbar, weshalb er auf Ross schlecht zu sprechen ist. Wo es hapert, das sind die Details. Weder der Mechanismus, mit dem Sterns hochrangiges Militärpersonal zu geistlosen Mördern macht (ein Thema, das wir mit dem Winter Soldier eigentlich schon abgehakt hatten), noch die Hulk-Therapie in Tablettenform werden befriedigend erklärt und darüber nachzudenken macht wenig Spaß. Also lassen wir es besser.

Unterm Strich muss ich sagen, ich war von Brave New World ganz gut unterhalten, auch wenn ich das zum Teil darauf zurückführe, dass ich es sehr mag, wenn das MCU sich reckt, um fast vergessene Elemente aus seinem Kanon wieder aufzugreifen. Die wichtigsten Dinge funktionieren, das den Konflikt eröffnende Rätsel ist interessant genug und die Protagonisten auf beiden Seiten des Konfliktes mit interessanten Konflikten beladen.

Aber es stimmt auch, dass dieser Film ist nicht so aufregend ist, wie er hätte sein müssen, und sich trotz einer Laufzeit von nur 118 Minuten in der Mitte ein wenig zieht. Zwei, drei Mal fragte ich mich zudem, warum zentrale Konflikte nicht einfach in einem klärenden Gespräch ausgeräumt werden. Nur um mich dann am Ende zu ärgern, dass es ausgerechnet auf dem Gipfel der Konfrontation eine Ansprache retten soll. Das hatten wir in der TV-Serie schon mal und es war auch da schon doof, als sie sich nur an eine Handvoll weltfremde Politiker richtete. Immerhin: Es war das einzige Mal, das ich mich über diesen Film ärgerte.

Also: Eine “Brave New World” sieht sicher anders aus und man merkt dem Film an, dass er an seiner problematischen Entstehungsgeschichte und der Orientierungslosigkeit Marvels in den letzten Jahren schwer zu schleppen hat. Aber nach einem Mittelmaß-Solo-Streifen, wie sie die Phasen eins bis drei mit großer Regelmäßigkeit hervorbrachten, den Untergang des MCU herbeireden, wäre haarsträubend übertrieben.

Captain America: Brave New World ist ab sofort im Kino. Muss man sich nicht angucken. Kann man aber, vor allem, wenn man in Sachen Lore auf dem Laufenden bleiben will.