Carrera Racing Night: Abendfüllende Liveshow findet am 2. November statt

Am Samstag, den 2. November 2024 veranstaltet Carrera in der Carrera World bei Salzburg mit der Carrera Racing Night eine abendfüllende Liveshow.

Hier treten verschiedene Social-Media-Bekanntheiten gegeneinander an, unter anderem der durch Gaming-Livestreams bekannte Knossi, der auch als Host durch den Abend führt.

Die Teilnehmer der Carrera Racing Night

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Racing Night treten in verschiedenen Runden und Disziplinen an und müssen dabei beweisen, wer die meiste Geschwindigkeit und größte Geschicklichkeit auf die Strecke bringt. Am Ende winkt der Titel "Carrera Racing Champion".

Streamen könnt ihr die Show am 2. November 2024 ab 18 Uhr etwa auf dem Twitch-Kanal von Knossi sowie auf dem Twitch-Kanal von Adam Wolke/Skyline TV.

Wie erwähnt, führt Knossi als Host durch den Abend, unterstützt wird er von Adam Wolke als Co-Host und Livestream-Operator. Die Moderation übernimmt Startletnova.

Hier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Übersicht:

Knossi

Adam Wolke

Lisa Küppers

Maurii Pastore

Fabien Tietjen

Clemens Brock

Gercollector

Fibii

Sascha Huber

Benny & Angie

Verena Ullrich

Filow

Kuhlewu

Veyla

Special Guest: Axel Schulz

"Gemäß dem Motto 'We love Racing' können sich die teilnehmenden Teams bereits in der Vorrunde in diversen Racing-Challenges Startvorteile für das große Finalrennen erkämpfen", heißt es. "Von der klassischen Carrera-Bahn über ferngesteuerte Sonic-Fahrzeuge bis hin zu Real-Life-Challenges wie Reifen wechseln oder rückwärts einparken – es wird garantiert abwechslungsreich, kreativ und unterhaltsam!"

Das Finale findet dann als Massenstart auf der Carrera Hybrid Bahn statt: "Die kleinen Flitzer auf der Carrera Hybrid Bahn bewegen sich dank innovativer KI-Technologie frei auf der extra breiten Fahrbahn und bieten spektakuläre Manöver auf und neben der Strecke. Gelenkt wird durch Neigen des Smartphones, virtuelle Knöpfe auf dem Display stellen Gas und Bremse dar. Die Steuerung bietet zudem eine Boost-Funktion und eine Launch-Control. Das Design der App, das dem Cockpit eines echten Rennwagens nachempfunden ist, sorgt für ein besonders realistisches Fahrerlebnis."