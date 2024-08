Castlevania Dominus Collection mit 3 Spielen vom DS erscheint noch heute für Nintendo Switch

Noch heute erscheint die Castlevania Dominus Collection für Nintendo Switch.

Damit bringt Konami drei Castlevania-Spiele, die ursprünglich für den Nintendo DS erschienen, auf die Konsole.

Und ein Arcade-Klassiker ist auch noch dabei

Bei den drei DS-Spielen handelt es sich um Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia.

Darüber hinaus ist auch noch der "Arcade-Klassiker" Haunted Castle mit von der Partie.

Hier der Trailer zur Collection: