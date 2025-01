Castlevania: Nocturne Staffel 2 verlängert die dunkle Jahreszeit um ein weiteres Kapitel: Zwei Nächte noch, dann geht die Belmont-Truppe wieder auf Vampirjagd

Seriennachschub im Januar! Castlevania: Nocturne erhält noch diese Woche seine zweite Staffel auf Netflix und zeigt spannende Bilder im neuen Trailer. Die erste Staffel der animierten Serie erschien im Herbst 2023, es wird also langsam Zeit, dass Richter Belmont, Vampirjägerin Maria und ihre Truppe den Nachtkreaturen wieder das Handwerk legen.

Trailer zu Castlevania: Nocturne Staffel 2

Ihr könnt eure Silberkugeln zählen und die Holzpflöcke schärfen, am 16. Januar 2025 geht es wieder in die düstere Welt von Castlevania: Nocturne. Die versprochene zweite Staffel steht ab Donnerstag bereit für euch auf Netflix. Während der Französischen Revolution um 1792 machen sich die beiden Protagonisten auf, um eine noch viel größere Bedrohung aufzuhalten.

In der gesamten Region kommt es zu immer mehr Zwischenfällen mit blutsaugenden Geschöpfen der Nacht. Viele scheinen dem Wort eines vampirischen Herrschers zu folgen, der die Welt in ewige Dunkelheit tauchen und somit ein großartiges Zeitalter für die Vampire erschaffen will.

Diese erste Staffel kam gut bei den Fans an, weshalb eine Fortsetzung nicht allzu lange auf sich warten ließ. Staffel Nummer zwei wurde nur wenig nach der Erstausstrahlung der Debüt-Staffel bestätigt. Jetzt müsst ihr nur noch zwei Nächte schlafen, dann geht die gefährliche Vampirjagd wieder los.

Wie auch in der letzten Staffel ist Powerhouse für die Animation der ernsten Serie verantwortlich. Auch Showrunner Clive Bradley und die Regisseure Sam und Adam Deats haben erneut an den Folgen getüftelt. Einen kleinen Einblick in all das, was euch in wenigen Tagen erwartet, erhaltet ihr im oben eingebetteten Trailer. Und der hat es mit zwei Minuten und 40 Sekunden wirklich in sich.

Aktuell gibt es eine große Auswahl an neuen Serien für Gaming-Fans. Neben Castlevania: Nocturne könnt ihr auf Netflix auch Arcane Staffel 2 sehen, Amazon Prime bietet euch mit Secret Level viele verschiedene Gaming-Welten und Apple TV bringt Ende Januar die vierte Staffel von Mythic Quest auf die Streaming-Plattform. Die Komödie zeigt den wilden Alltag eines Entwicklerstudios.