Cat Detective Albert Wilde sieht aus wie ein Film aus den 1930ern und wird wohl genau so skurril, wie es im Trailer aussieht

beyondthosehills hat das Release-Datum für sein "Schwarz-Weiß-Puppen-Sci-Fi-Krimiadventure" Cat Detective Albert Wilde bekannt gegeben.

Cat Detective Albert Wilde Genre: Golfsimulation

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: 24. Januar 2025 (PC) / 2025 (Xbox)

Entwickler / Publisher: beyondthosehills / beyondthosehills

Das Spiel erscheint am 24. Januar 2025 zuerst für den PC und soll im Verlauf des Jahres auch noch für die Xbox veröffentlicht werden.

Eine Hommage an das Noir-Zeitalter

Im Trailer sieht das Ganze auch so skurril aus, wie es klingt und sich anhört. Die Grafik des Spiels ist zum Beispiel von Filmen der 1930er Jahre inspiriert. Dementsprechend ist alles in schwarz-weißer Farbgebung gehalten, es wird mit Licht und Schatten gespielt und ihr habt ein Bildformat von 4:3.

Beschrieben wird das Spiel als "die fesselnde Geschichte eines knallha(a)rten katzenartigen Privatdetektivs, der durch ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum stolpert", heißt es. "Das Spiel ist eine Komödie."

"Eine sonderbare Leiche … ein verärgerter Buchmacher … ein Wurmloch, das in eine andere Realität führt … Ein ganz normaler Tag im Büro von Albert Wilde, einem katzenartigen Privatdetektiv. In einer eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Vision des New Yorks der 30er Jahre müssen sich Spielerinnen und Spieler beim Reden, Laufen und Rätseln ihren Weg durch einen Kriminalfall bahnen, der chaotischer ist als ein frisches Haarknäuel."

Unter anderem habt ihr es mit anthropomorphen Charakteren zu tun, wie ihr im Trailer sehen könnt. Diese wurden mithilfe von "Collage Animation" und nichtmenschlichem Voice-Acting zum Leben erweckt.

Die Macher versprechen dabei ein kurzes und zugleich zugängliches Adventure, das euch insgesamt rund sechs bis sieben Stunden beschäftigen soll. Wenn ihr also skurille Sachen mögt, schaut euch das hier mal etwas näher an.