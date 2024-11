CD Projekt hält an Cyberpunk-Live-Action-Projekt fest - befindet sich in Planungsphase

CD Projekt arbeitet an der Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Marken Cyberpunk und The Witcher. Während das angekündigte Live-Action-Cyberpunk-Projekt weiterhin in der konzeptionellen Phase steckt, wurden erste Fortschritte erzielt. Parallel treibt das Studio die Produktion eines neuen Animationsprojekts im Cyberpunk-Universum sowie die Entwicklung von The Witcher 4 voran.

Das Cyberpunk-Universum wächst weiter

Das Live-Action-Cyberpunk-Projekt, das im Oktober 2023 angekündigt wurde, befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Ob es sich dabei um einen Film, eine TV-Serie oder ein anderes Format handeln wird, ist bislang unklar. Während einer Q&A-Sitzung im Rahmen der vierteljährlichen Geschäftsergebnisse gab CD Projekt jedoch ein Fortschritts-Update. Laut CEO Michał Nowakowski hat das Konzept Fortschritte gemacht, ist jedoch bislang nicht ausgereift genug, um es potenziellen Partnern wie Streamingdiensten oder Filmstudios vorzustellen.

"Die konzeptionelle Phase hat verschiedene Fortschrittsstufen. Wir sind definitiv weiter als vor einem Jahr, aber noch nicht an dem Punkt, an dem wir das Konzept präsentieren könnten", erklärte Nowakowski. Er schätzt, dass es etwa ein weiteres Jahr dauern wird, bis das Projekt für potenzielle Partner bereit ist. Die Zusammenarbeit mit der Medienfirma Anonymous Content deutet auf eine ambitionierte Umsetzung hin, was die Vorfreude auf das Projekt weiter steigert.

Parallel dazu arbeitet CD Projekt an einer weiteren Cyberpunk-Animation, die exklusiv auf Netflix erscheinen soll. Aufbauend auf dem Erfolg der Serie Cyberpunk: Edgerunners unterstreicht dieses Projekt das Ziel des Studios, die Marke über verschiedene Medien hinweg auszubauen. Fans dürfen sich auf eine weitere Geschichte aus der düsteren Sci-Fi-Welt freuen.

Wichtige Fortschritte im Witcher-Universum

Auch bei The Witcher gibt es bedeutende Neuigkeiten. Der vierte Teil der Fantasy-Reihe hat die Phase der vollständigen Produktion erreicht. Fans können sich also auf einen weiteren Teil der beliebten Fantasy-Reihe freuen.

Mit diesen Projekten zeigt CD Projekt sein Engagement, seine Franchises weiter auszubauen. Die Kombination aus neuer Animation-Serie, einer Live-Action-Adaption und der Fortsetzung von The Witcher verdeutlicht, dass das Studio seine Franchises ausbauen möchte. Die kommenden Jahre dürften sowohl für Fans von Cyberpunk als auch von The Witcher äußerst spannend werden.