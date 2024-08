Chernobylite 2: Fortsetzung des Survival-Horror-RPGs für 2025 angekündigt, hier ist der erste Trailer!

Das polnische Entwicklerstudio The Farm 51 hat am Abend Chernobylite 2: Exclusion Zone angekündigt.

Die Survival-Horror-RPG-Fortsetzung soll 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Was wird in Chernobylite 2 anders?

"Chernobylite 2: Exclusion Zone versetzt euch in die Zone, die vollständig von dem kostbaren, hochenergetischen Material namens Chernobylite eingenommen wurde", heißt es. "Es hat die Umwelt völlig verändert und die Menschen gezwungen, sich mit Hilfe von Prototyptechnologien dagegen zu wehren. Ihr seid einer dieser Menschen, ein Planewalker, der auf der Suche nach dieser seltenen Ressource die Welten bereist."

"Abgeschnitten von der Welt, gefangen in der Zone, angegriffen von Horden albtraumhafter Kreaturen, müsst ihr ums Überleben kämpfen und die wenigen Überlebenden zusammenführen. Kämpft um die Vorherrschaft und verhandelt mit den anderen Fraktionen. Die Exclusion Zone ist ein Schlachtfeld, das sich jeden Tag verändert und auf jede eurer Aktionen reagiert."

Hier ist der Ankündigungstrailer zu Chernobylite 2:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In der Fortsetzung bietet man euch unter anderem eine weitläufige offene Welt und mehr von dem, was den ersten Teil ausgemacht hat: "Die Handlung, die Entwicklung des Spielercharakters, die Erkundung, die Kämpfe, die Waffen und Gadgets, die Anzahl der Nebencharaktere, die Beziehungen zu anderen Charakteren der Geschichte - jedes dieser Elemente wurde im Vergleich zum Vorgänger um ein Vielfaches erweitert und bietet mehr Möglichkeiten, seine eigene Version der Geschichte vom Überleben in der mysteriösen und unheimlichen Sperrzone von Tschernobyl zu entwickeln", teilt das Studio mit.

Chernobylite 2 basiert auf der Unreal Engine 5 und setzt unter anderem Epics Nanite-Technologie. Ebenso zum Einsatz kommt eine Scanning-Technologie, die The Farm 51 seit mehr als als zehn Jahren entwickelt.

Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es übrigens auch Missionen, die ihr auf unterschiedliche Art im Online-Koop-Modus mit anderen spielen könnt.

Auf Steam könnt ihr Chernobylite 2: Exclusion Zone bereits auf eure Wunschliste setzen.