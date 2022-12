Children of Morta sorgt sich ums Tierwohl: DLC bringt unglaubliche Spendensumme ein

In wenigen Tagen ist Heiligabend und auch, wenn aufgrund der angespannten Lage eine Lichterkette weniger vor dem Haus hängt, so ist es trotzdem möglich in weihnachtliche Stimmung zu kommen. 11 bit Studios bringt mit ihrer bisher sehr erfolgreichen Spendenaktion auf jeden Fall ein wenig mehr Licht in die dunkle Jahreszeit.

Nächstenliebe gilt auch für Tiere

Durch ihren Wohltätigkeits-DLC in Children of Morta, der den passenden Namen "Paws and Claws" trägt, hat das Studio über 300.000 US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. Das Geld geht an die Humane Society International und kommt der Gesundheit und dem Wohlergehen von Tieren auf der ganzen Welt zugute.

Seit Kurzem setzt sich die Organisation auch für Tiere ein, die im Kreuzfeuer des Ukraine-Krieges gefangen sind. Aber auch abseits davon sind Haustiere für viele Menschen wichtige Freunde und Familienmitglieder, an die wir denken und ihnen helfen sollten. Gerade in dieser Zeit, in der es neben dem Konsum auch um Nächstenliebe geht.

Auch, wenn in Berlin gerade ein riesiges Aquarium geplatzt ist und auch sonst auf der Welt nicht immer fair mit Tieren umgegangen wird, so gibt uns 11 bit Studios einen kleinen Lichtblick, eine Feel-Good-News, die Hoffnung auf Besserung macht.

Mehr zu Children of Morta:

Die Erweiterung für Children of Morta erschien im August 2020 und brachte einen völlig neuen Bereich im Haus Bergson, sowie tierbezogene Boosts ins Spiel sowie neue Interaktionen mit euren tierischen Freunden. Wo wir gerade dabei sind: Welches ist euer liebster Tierbegleiter in einem Videospiel?