ChromaGun 2: Dye Hard hat nun endlich eine Demo auf Steam – in diesem farbenfrohen Rätselabenteuer sind Farben magnetisch

ChromaGun 2: Dye Hard hat nun endlich eine Demo auf Steam erhalten. Ab sofort könnt ihr euch euren eigenen Einblick in das farbenfrohe Rätselabenteuer verschaffen. Der Nachfolger des humorvollen First-Person-Puzzlers bringt neue Mechaniken und kreative Herausforderungen mit sich. Das Spiel stammt von dem deutschen Entwicklerstudio Pixel Maniacs.

ChromaGun 2: Dye Hard Genre: Puzzelspiel

Plattform: PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Pixel Maniacs/ Pixel Maniacs

Das erwartet euch in der Demo

In der Demo stehen zwei verschiedene Varianten der ChromaGun zur Verfügung, die als wichtigstes Werkzeug im Spiel gilt. Euch erwarten vier Level, die euch in fünf verschiedene Realitäten führen und nach und nach komplexer werden. Zudem gibt es versteckte Sammelobjekte, die zum Erkunden einladen.

Neben den klassischen Farbmechaniken, die man aus ChromaGun kennt, könnt ihr neue Gameplay-Mechaniken kennenlernen:

Farbmisch-Mechaniken, die komplexere Rätsel ermöglichen

Reality-Jumping, das den Wechsel zwischen Dimensionen erlaubt

Gegnerische WorkerDroids, die den Fortschritt erschweren

Elektrifizierte Wartungsfliesen, die eine tödliche Gefahr darstellen

Auch für Menschen mit Farbenblindheit bietet das Spiel spezielle Modi, um dieses Handicap auszugleichen und es so für mehr Spieler zugänglich zu machen.

Wenn Farben magnetisch wären

ChromaGun 2: Dye Hard entführt euch erneut in die Welt von ChromaLabs, wo Farben wie Magnete funktionieren. Mithilfe der ChromaGun müssen Wände und Objekte in passenden Farben bemalt werden, um Rätsel zu lösen. Vorkenntnisse aus dem ersten Teil sind nicht erforderlich, wie es aus der Steam-Beschreibung hervorgeht. Fans von ChromaGun können sich jedoch auf den skurrilen Humor des ersten Teils freuen, der auch in ChromaGun 2: Dye Hard erhalten bleiben soll.

Fans des ersten Teils haben allen Grund zur Freude und können bereits die Demo auf Steam testen. Das Spiel soll im Laufe des Jahres für den PC erscheinen. Ob und wann der Titel auch für andere Plattformen veröffentlicht wird, wurde bisher nicht mitgeteilt. Doch schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass ChromaGun 2: Dye Hard ein noch witzigerer und farbenfroherer Nachfolger des ersten Teils werden könnte.