Cities Skylines 2: Neuer DLC bringt deutsche Architektur und Stadtplanung ins Spiel

Ab sofort ist ein neues Region Pack zu Deutschland für Colossal Orders und Paradox' Städtebausimulation Cities Skylines 2 zum Download verfügbar.

Es ist eines von insgesamt acht Region Packs, die kostenlos für das Spiel veröffentlicht werden.

Ein bisschen Deutschland-Feeling in Cities Skylines 2

Dabei erwartet euch eine "Auswahl von deutscher Architektur inspirierte Dienstleistungsgebäude und zwei Zonen zu unterschiedlichen Aspekten deutscher Stadtplanung".

Das Region Pack kann auf dieser Seite kostenlos heruntergeladen werden.

Im Forum von Paradox geht man wiederum näher darauf an, für welche deutsche Architektur man sich entschieden hat.

"Bevor wir mit der Arbeit an dem Paket begannen, mussten wir uns auf einen Stil einigen, den wir verwenden wollten", heißt es. "Wie einige von euch, die entweder aus Deutschland kommen oder Deutschland schon einmal besucht haben, vielleicht wissen, gibt es so etwas wie einen 'deutschen' Stil nicht. Das ganze Land ist ein Flickenteppich aus verschiedenen Landschaften, Regionen, Dialekten und verschiedenen lokalen Architekturstilen. Im Norden werdet ihr viel Backstein sehen, während im Süden viele der typischen Fachwerkhäuser zu finden sind - aber das ist eine allgemeine Regel."

"Fragt man Menschen aus aller Welt, werden diese Fachwerkhäuser natürlich am häufigsten mit Deutschland in Verbindung gebracht. Dennoch findet man sie heutzutage nur noch selten in großen Städten - was ja auch letztlich das Ziel von Cities Skylines ist. Um belebte Stadtteile zu schaffen, braucht es hier etwas Handfesteres."

"Somit kommen wir zur Gründerzeit, ein Überbegriff für die gesamte Architektur um das Ende des 19. Jahrhunderts herum, als die Städte im Zuge der Industrialisierung weit über ihre historischen Kerne hinaus wuchsen und explodierten", erklärt man. "Plötzlich zogen die Städte ausgedehnte Straßennetze auf leere Flächen und suchten nach Bauherren, die sie bewohnen und mit Leben füllen sollten."

"Es gibt zwar nicht den einen deutschen Stil, aber es gibt einen herausragenden Stil, der zu jeder Region in Deutschland passt. Und während einige andere Stile in Kirchen, einige in Palästen und einige in alten Städten entlang der Küste hervorstechen, passt 'Gründerzeit' zu jeder Funktion und jedem Zweck - denn als die Städte explodierten, wurde natürlich jede Art von Gebäude benötigt, um die Massen an neuen Menschen mit städtischen Dienstleistungen zu versorgen - ein Thema, das uns allen aus Cities Skylines ebenfalls bekannt ist."

Im Beitrag geht man noch näher auf das Thema ein und liefert auch passende Bilder dazu.

Am 28. Oktober 2024 wurde bereits ein Region Pack zu Frankreich veröffentlicht, am 25. November 2024 folgt eines zu Großbritannien. Vorgesehen sind zudem weitere zu Japan, China, Osteuropa sowie zum Nordosten und Südwesten der USA.