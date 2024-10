Cities Skylines 2: Neuer Patch veröffentlicht, kostenlose Region Packs erscheinen ab nächster Woche

Colossal Order hat ein neues Update für seine Städtebausimulation Cities Skylines 2 veröffentlicht.

Gleichzeitig kündigte man acht kostenlose Region Packs an, die in den kommenden Wochen erscheinen werden.

Mit Cities Skylines 2 rund um die Welt

Da die Features zum Editieren von Assets noch nicht vollständig fertig sind, waren ein paar Workarounds nötig, um die Region Packs hochladen und herunterladen zu können.

"Das Paradox-Team gibt sich besonders viel Mühe, um jedes Paket von den fantastischen Creators aus aller Welt zu euch zu bringen", heißt es. "Sie arbeiten fleißig daran und bereiten jedes Paket einzeln vor."

In der kommenden Woche, am 28. Oktober 2024, soll ein Region Pack zu Frankreich veröffentlicht werden. Am 11. November 2024 folgt eines zu Deutschland und am 25. November 2024 eines zu Großbritannien.

Vorgesehen sind zudem weitere zu Japan, China, Osteuropa sowie zum Nordosten und Südwesten der USA.

"Inspiriert durch das architektonische Aussehen verschiedener ikonischer Städte auf der ganzen Welt, bieten die Region Packs eine Vielzahl von atemberaubenden Assets - von neuen Zonen bis hin zu ikonischen Gebäuden und neuen Servicegebäuden, die es euch ermöglichen, euren Städten einen Hauch von regionalem Charakter zu verleihen. Jedes Paket ist einzigartig, abhängig vom jeweiligen Creator, mit verschiedenen Arten von Assets und Größen, die jeweils den architektonischen Geist von Regionen aus der ganzen Welt einfangen."

Was Bugfixes anbelangt, hat man unter anderem Korrekturen beim Tourismus vorgenommen. Hotels sollten nun auch in kommerziellen Zonen auftauchen. Sie ersetzen zwar keine vorhandenen Gebäude, tauchen aber beim Erstellen neuer Zonen auf oder wenn ihr alte Gebäude abreißt.

Weiterhin widmet man sich den Obdachlosen. Hier waren immer noch überall Zelte in den Parks der Stadt zu sehen, obwohl sich Fans bemühten, die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Nun sollen die Zelte auch verschwinden, wenn die Obdachlosen die Parks verlassen.

Korrekten und Verbesserungen gibt es außerdem noch bei der Verschmutzung. Man erwartet keine "massiven Veränderungen" in eurer Stadt, aber eine Änderung ist zum Beispiel, dass die Lärmbelastung durch Autobahnen erhöht wurde. Das solltet ihr bei der Planung entsprechend berücksichtigen.

Weitere Infos zu den Patch Notes findet ihr im Forum von Paradox.