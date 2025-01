Civilization 7 als "Einstiegsdroge": Steigert das Spiel das Interesse an der Geschichte?

Wie sieht es mit eurem Interesse an der Menschheitsgeschichte aus? Lest ihr lieber Bücher oder spielt doch eher Spiele wie die Civilization-Reihe?

Zumindest könnte auch das kommende Strategiespiel Civilization 7 von Firaxis euer Interesse für die Geschichte steigern. Zumindest hofft das der Senior Historian des Spiels.

Durch Civilization 7 zu mehr Wissen

Civilization 7 könnte somit als eine Art "Einstiegsdroge" für alle gelten, ob nun jung oder alt, die nicht gerne in Büchern stöbern.

Johnson unterrichtet, wenn er nicht gerade am Franchise arbeitet, Studentinnen und Studenten zu dem Thema, das manchmal recht trocken sein kann.

"In meinem anderen Leben unterrichte ich Studenten, und mein Gott, Mann, die lesen nicht", sagt er im Gespräch mit PC Gamer.

"Wenn jemand Machiavelli spielt, werden sie sich vielleicht wirklich für Geschichte interessieren. Machiavelli hat vielleicht schon genug Bekanntheitsgrad, aber dann gibt es etwa Amina [Königin von Zazzau] oder 'OK, das ist die Ming-Dynastie, was ist der Unterschied zur Han-Dynastie? Wenn das jemanden dazu bringt, sich für Geschichte zu interessieren, dann ist das hier das Wichtigste. Das hier ist nicht das Lehrbuch. Dies ist die Einstiegsdroge in das Lehrbuch. Wenn Lehrbücher Drogen wären."

Wie sieht es bei euch aus? Hat euch ein Videospiel, besonders die Civilization-Reihe, schon mal dazu bewogen, euch mehr mit dem Thema Geschichte zu befassen?

Im Dezember hatte Firaxis bereits das Intro von Civilization 7 veröffentlicht, in dem Schauspielerin Gwendoline Christie als Sprecherin zu hören ist. Zuvor zeigte man in einem Community-Livestream verschiedene Features des Spiels, darunter das Zeitalter der Erkundung und die Schatzflotte.

Sid Meier's Civilization 7 wird am 11. Februar 2025 veröffentlicht und erscheint für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Nintendo Switch.