Civilization 7 erhält scharfe Kritik: Frühkäufer geben "ausgeglichene Reviews", Feedback fällt in großen Teilen negativ aus

Mit Civilization 7 nimmt Firaxis einige radikale Änderungen am Spielablauf vor. Die große Frage ist: kommen diese bei den Fans gut an? Das erste Feedback ist nicht sehr positiv.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Nach dem Early-Access-Start des Spiels fielen die Wertungen auf Steam zuerst negativ aus, mittlerweile sind sie "ausgeglichen". Dennoch sind aktuell nur rund 47 Prozent der Bewertungen positiv.

Welche Probleme hat Civilization 7?

Interessant ist allerdings, dass die neue Zeitalter-Mechanik nicht zwingend die negativen Bewertungen beherrscht, wenngleich es natürlich auch Spielerinnen und Spieler gibt, die sich damit nicht anfreunden können.

In der Kritik steht unter anderem die Benutzeroberfläche. Ein User schreibt: "Die Benutzeroberfläche sieht aus und fühlt sich an, als wäre sie in der Alpha-Phase der Entwicklung entstanden und nie verfeinert worden. Die neue Spielmechanik ist ziemlich interessant, aber wenn man sich durch dieses schreckliche Interface quälen muss, ist es die Mühe nicht wert. Es braucht noch ein paar Monate Feinschliff, damit das Spiel Spaß macht."

Andere kritisieren die begrenzte Auswahl an Maps oder dass "Standard" die größtmögliche Map-Größe ist.

"Ein paar Minuten drin und es ist einfach... so eklatant unfertig, besonders nach Civ-Standards", schreibt ein anderer User. "Die Benutzeroberfläche ist totaler Schrott, alles sieht super schrottig aus, die Ressourcensymbole sind wie Archivbilder von 1998. Es gibt keinen erkennbaren Aspekt von Sorgfalt, der in das Spiel gesteckt wurde, und das ist etwas, das ich von Firaxis nie erwartet hätte."

"Wenn man dieses unfertige Chaos mit der Veröffentlichung von Civ 6 vergleicht, ist es wie Tag und Nacht. Civ 7 braucht mindestens eine komplette visuelle Überarbeitung der Benutzeroberfläche, um den horrenden Preis von 70 Dollar auch nur ansatzweise zu rechtfertigen."

Wie erwähnt, sind die Spielerzahlen bisher noch begrenzt, da der Early Access läuft. Dafür braucht es die Deluxe Edition oder die Gründer Edition, die 100 Euro beziehungsweise 130 Euro kosten. Die Standard Edition erscheint erst am 11. Februar 2025. Ob sich die Reviews anschließend zum Positiven oder zum Negativen entwickeln, bleibt abzuwarten.

Habt ihr Civilization 7 schon? Wenn ja, wie sind eure ersten Eindrücke?