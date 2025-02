Civilization 7 Cheats: Alle Optionen und wie ihr die Konsole aktiviert

Mit Civilization 7 ist der neueste Teil der legendären Strategiereihe nun erhältlich. Und mithilfe von Cheats bietet euch das Spiel auch die Möglichkeit, ein wenig zu schummeln, wenn ihr etwas Unterstützung braucht.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Was euch die Cheats in Civilization 7 bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Civilization 7 Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Civilization 7?

Eigentlich sind es in Civilization 7 keine Cheats im klassischen Sinn, ihr gebt nicht irgendwelche Codes ein. Vielmehr müsst ihr die Debug-Konsole im Spiel aktivieren, was zugleich bedeutet, dass das alles hier nur auf dem PC funktioniert.

So aktiviert man die Konsole in Civilization 7

Um die Debug-Konsole zu aktivieren, müsst ihr auf eurem PC nach einer bestimmten Textdatei suchen, die zum Spiel gehört.

Dabei handelt es sich um die Datei AppOptions.txt. Diese findet ihr normalerweise in folgendem Ordner (mein PC dient hier als Beispiel, daher kann das Verzeichnis bei euch leicht abweichen):

C:\Users\Anwender\AppData\Local\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization VII

Öffnet nun die besagte Datei mit dem ganz normalen Windows-Texteditor. Sucht nach folgender Zeile:

;EnableDebugPanels -1

Diese ändert ihr wie folgt:

EnableDebugPanels 1

Achtet darauf, dass ihr in jedem Fall auch das ; vorne entfernt, damit es funktioniert.

Startet nun das Spiel, ladet einen Spielstand und ihr könnt mit Ö die Debug-Konsole öffnen, die ihr durch eine blaue Leiste am Bildschirmrand erkennt. Drückt dort dann auf den Debug-Button, um das Debug-Menü aufzurufen. Drückt auf Move, um die Leiste zu bewegen.

Hat alles funktioniert, seht ihr am Bildschirmrand (zuerst oben) eine blaue Leiste)

Welche Cheats gibt es für Civilization 7?

Mit den Cheats für Civilization 7 könnt ihr euch unter anderem bei der Erkundung unter die Arme greifen.

Geht hier nur zum Map-Reiter und ihr habt dort folgende Optionen:

Reveal All: Drückt ihr diesen Button, wird euch alles auf der Map angezeigt.

Drückt ihr diesen Button, wird euch alles auf der Map angezeigt. Explore All: Mit diesem Button wird die Map aufgedeckt, aber ohne euch alle Details zu zeigen.

Mit diesem Button wird die Map aufgedeckt, aber ohne euch alle Details zu zeigen. Enable FOW: Mit diesem Button schaltet ihr den Nebel des Krieges (Fog of War)

Im UI-Reiter findet ihr außerdem noch folgende Optionen:

Force Age Transition: Hier findet ihr im Gameplay-Abschnitt die Möglichkeit, das aktuell laufende Zeitalter sofort enden zu lassen.

Einige der Optionen, die sich anpassen lassen.

