Civilization 7: Fans zeigen, dass der Kartengenerator noch etwas Arbeit erfordert - Manche Kreationen wirken nicht wirklich natürlich

Civilization 7 kann einen in seinen Bann ziehen, wenngleich das Spiel auch noch etwas Arbeit braucht, bevor es wirklich gut wird.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Fans haben nun festgestellt, dass der Kartengenerator des Spiels zuweilen ein paar merkwürdige Ergebnisse abliefert.

Natürlich sieht anders aus

Ein Beispiel dafür hat etwa ein Reddit-User veröffentlicht und das Problem scheint im Zusammenhang mit einigen der Spielmechaniken zu stehen.

Dabei geht es besonders um die Mechaniken, die im Zusammenhang mit Entdeckungen im Zeitalter der Erkundung stehen. Betroffen sind besonders Karten mit der Voreinstellung "Continents Plus", aber auch bei Fractal- und Achipelago-Maps treten vereinzelt Probleme auf.

Eine gerade Linie

Wie ihr im Beispiel oben auf der linken Seite seht, wird dort etwa die größte Landmasse unten durch eine gerade Linie vom Meer getrennt.

Ebenso könnt ihr erkennen, wie die Insel links daneben in einer vertikalen Linie angeordnet sind.

All das heißt nicht, dass die Map an sich nicht funktionieren würde, allerdings sieht das Layout für sich genommen schlicht unnatürlich aus. Das mag nicht jeden stören, manche aber eben schon.

Änderungen erhofft

Fans erhoffen sich, dass Firaxis anhand dessen in Zukunft noch einige Änderungen am Kartengenerator vornimmt, wie es auch schon in der Vergangenheit bei den Vorgängern der Fall war.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr bisher zufrieden mit den Karten, die das Spiel für euch erstellt hat?

Nach dem Launch musste Civilization 7 einiges an Kritik einstecken, worauf Firaxis kurze Zeit später bereits reagierte und Verbesserungen für das Spiel ankündigte. Unter anderem will man die Benutzeroberfläche überarbeiten.