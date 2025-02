Civilization 7: Einheiten heilen - So bekommt ihr Gesundheitspunkte zurück

Eure Einheiten werden in Civilization 7 Schaden nehmen, so viel ist sicher. Ob bei der Erkundung oder in Kämpfen, es ist schwer vermeidbar, dass irgendeine Einheit nicht irgendwo mal etwas abbekommt. Also solltet ihr sie heilen.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Dabei ist auch wichtig zu wissen, was ihr nicht tun solltet, denn ihr wollt, dass eure Einheiten ein Civilization 7 möglichst immer im bestmöglichen Zustand sind. Unser Guide zeigt euch, was zu tun ist.

So heilt ihr Einheiten in Civilization 7

Grundsätzlich ist die Heilung von Einheiten in Civilization 7 einfacher, als ihr vielleicht im ersten Moment denkt. Um eine Heilung einzuleiten, müsst ihr mit einer Einheit eine Runde aussetzen.

Klickt dazu auf den Button Runde überspringen:

Mit diesem Button überspringt ihr eine Runde.

Wichtig ist, dass eine Einheit keinerlei Aktionen ausführen darf, ansonsten heilt sie sich nicht. Das schließt auch Bewegungen mit ein. Ja, auch ein Feld ist schon zu viel. Wenn ihr eure Einheiten also heilen wollt, seht zu, dass ihr sie ein gutes Stück weit von Kampfzonen wegbewegt.

Allerdings bedeutet das Überspringen einer Runde nicht, dass die jeweilige Einheit sofort komplett geheilt wird. Je nach Schaden, den die Einheit eingesteckt hat, dauert es mehrere Runden, bis sie vollständig wiederhergestellt ist.

Wenn ihr nicht jede Runde auf Runde überspringen klicken möchtet, könnt ihr auch die Option Heilen verwenden. Dadurch setzt die jeweilige Einheit so lange aus, bis sie wieder vollständig geheilt ist oder ihr sie zwischendrin manuell bewegt.

Hier findet ihr die Heilen-Option.

Wenn ihr mit einer Einheit ein paar Runden aussetzen möchtet, sollte ihr sie zudem verschanzen. Dadurch werden temporäre Befestigungen errichtet, was die Verteidigung verbessert.

Darüber hinaus heilen Einheiten schneller, wenn sie sich auf Territorium befinden, das zu euch gehört. Eure Heilmöglichkeiten könnt ihr früh im Spiel verbessern, indem ihr eine zweite Siedlung errichtet und den Fokus der Siedlung zur Festungsstadt ändern. Dadurch erhaltet ihr einen Bonus von +5 auf die Heilung eurer Einheiten.

Außerdem hilft es, den Gott der Heilung im Pantheon zu wählen, denn dadurch erhalten Einheiten, die auf ländlichen Feldern stehen, fünf zusätzliche HP pro Runde.

Viel Erfolg beim Heilen eurer Einheiten in Civilization 7!