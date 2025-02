Civilization 7: Ozeane überqueren - So kommt ihr sicher über das Meer

Die Erkundung der Welt gehört zu Civilization 7 einfach dazu. Schließlich möchtet ihr euren Einflussbereich vergrößern, expandieren und wissen, womit ihr es in der Nähe so zu tun habt. Dazu gehört nicht nur die Erkundung an Land, sondern auch auf dem Wasser. Ihr werdet allerdings feststellen, dass das anfangs noch gar nicht so leicht ist.

Civilization 7 Genre: rundenbasiertes Strategiespiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 11.Februar 2025

Entwickler / Publisher: Firaxis Games / 2K Games

Es dauert ein Weilchen, bis ihr in der Lage seid, in Civilization 7 den Ozean zu überqueren. Und selbst das bringt noch ein paar Hürden mit sich. Was ihr darüber wissen müsst und wie ihr gefahrlos das Meer überquert, verraten wir euch in diesem Guide.

So überquert ihr den Ozean in Civilization 7 ohne Schaden

Zuerst einmal braucht ihr natürlich Schiffe, um auch den Ozean zu erkunden und ferne Länder zu erreichen. Aber: Im Zeitalter der Antike könnt ihr noch keine Ozeane überqueren. Es ist zwar möglich, hier schon Schiffe zu bauen, etwa für die Kriegsführung auf dem Wasser, doch die können sich lediglich auf hellblauem Küstengelände bewegen. Übrigens können auch Landeinheiten diesen Weg nehmen, dazu müsst ihr allerdings erst das Wassern als Fähigkeit freischalten, indem ihr die Technologie Segeln erforscht.

Doch zurück zum Ozean. Die Möglichkeit, das Küstengelände hinter euch zu lassen, bietet sich erst ab dem Zeitalter der Entdeckungen. Hat dieses Zeitalter begonnen, könnt ihr direkt den offenen Ozean ansteuern, allerdings solltet ihr dabei ein paar Dinge beachten. Auf dem Ozean erwarten euch gefahren, die Bewegung eurer Schiffe ist auf Tiefsee-Geländefeldern etwa eingeschränkt (nur ein Feld pro Zug) und sie nehmen mit jedem Zug, bei dem sie sich nicht auf Küstengelände befinden, Schaden. Bei den anfänglichen Schiffen sind das bis zu 20 Punkte Schaden pro Runde. Ihr könnt sie aber wieder heilen, indem ihr auf Küstengelände ein paar Runden aussetzt.

Das alles ist eher hinderlich beim Erkunden, aber dem könnt ihr entgegenwirken. Einerseits, indem ihr im Zeitalter der Entdeckungen die Technologie Schiffsbau erforscht. Dadurch erhalten eure militärischen Schiffe keinen Schaden mehr auf dem offiziellen Ozean und die Bewegung ist nicht eingeschränkt.

Wenn ihr dann noch die Kartografie erforscht, fallen diese Einschränkungen auch für zivile und Unterstützungseinheiten weg.

Je nach Aufbau der Spielwelt ist es aber auch ohne diese Technologien schon möglich, andere Landflächen zu erreichen. Ihr müsst nur schauen, dass sie nah genug sind, damit eure Einheiten auf dem Weg rüber nicht zu viel Schaden einstecken.

An solchen Engstellen könnt ihr den Ozean schon früh relativ sicher überqueren.

Viel Spaß beim Erkunden der Weltmeere in Civilization 7!