Civilization 7 zeigt Performance auf der PS5 - Crossplay wurde auch bestätigt

Mit Sid Meier's Civilization VII steht das nächste große Highlight für Strategie-Fans in den Startlöchern. Entwickler Firaxis Games veröffentlichte kürzlich ein neues Gameplay-Video, das die PS5-Version des Spiels in den Fokus rückt. Crossplay-Support und konsolenspezifische Anpassungen sollen das Spiel auf jeder Plattform zu einem besonderen Erlebnis machen. Die Veröffentlichung ist für 11. Februar 2025 geplant. Spieler, die ein wenig tiefer in die Tasche greifen, können schon ab dem 6. Februar 2025 in den Early Access starten.

Anpassungen auf Konsolen

Das Video zeigt erstmals ausführlich Spielszenen aus der PS5-Version. Dabei fällt sofort auf, wie viel Wert Firaxis auf eine optimale Anpassung an Konsolen gelegt hat. Neben einem Radialmenü für eine intuitive Steuerung wurden separate Grafik-Renderer für PS4 und PS5 entwickelt, um die bestmögliche Leistung auf beiden Plattformen zu gewährleisten.

Diese technischen Optimierungen sollen sicherstellen, dass das Strategiespiel auch auf der Konsole reibungslos funktioniert und gleichzeitig optisch überzeugt. Spieler dürfen sich also auf ein Civilization-Erlebnis freuen, das sogar für Konsolen maßgeschneidert sein wird. Dennis Shirk, ausführender Produzent bei Firaxis, gibt in einem Beitrag bei PlayStation.Blog weitere Infomationen über die Anpassungen für die Konsolen-Version.

Crossplay und Early Access

Zudem wird das Spiel Crossplay-Support anbieten, der direkt zum Launch verfügbar sein wird. Spieler können plattformübergreifend gegeneinander antreten, unabhängig davon, ob sie auf PS5 oder PC spielen. Zudem hat Firaxis angekündigt, dass alle neuen Inhalte zeitgleich für PC und Konsolen erscheinen werden, um die Spielerfahrung auf allen Geräten gleichwertig zu gestalten. Damit richtet sich das Spiel nicht nur an Veteranen, sondern auch an neue Spieler, die es erstmals auf der Konsole erleben möchten.

Die Veröffentlichung von Sid Meier's Civilization VII ist für den 11. Februar 2025 angesetzt. Fans, die nicht so lange warten möchten, können sich mit der Deluxe- oder Founders-Edition einen Early-Access-Zugang sichern und bereits ab dem 6. Februar 2025 loslegen.

Mit seinen neuen Features und der umfassenden Anpassung an Konsolen weckt Sid Meier's Civilization VII hohe Erwartungen. Crossplay und ein innovatives Design versprechen ein Highlight für alle Strategie-Enthusiasten. Fans dürfen gespannt sein, wie Firaxis dieses ambitionierte Projekt umsetzt.