Clair Obscur Expedition 33: Das Rollenspiel erscheint in drei Monaten und sieht im neuen Trailer schon ziemlich cool und abgedreht aus

Auch Clair Obscur: Expedition 33 hat während der Xbox Developer Direct ein Release-Datum erhalten.

Das Rollenspiel erscheint demnach am 24. April 2025 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, direkt zum Launch könnt ihr es im Game Pass spielen.

Schon in Kürze könnt ihr es spielen

Zur Bekanntgabe des Trailers wurde auch ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der euch unter anderem einige neue Spielszenen präsentiert.

"Wir wollten nicht, dass das Spiel nur ein hübsches Gesicht hat" sagte Guillaume Broche, CEO und Creative Director, in einem Beitrag auf Xbox Wire. "Wir wollten ein Spiel, das sich wie ein echtes Spiel anfühlt. So hat jeder Charakter seinen eigenen Spielstil und man kann sie wirklich auf viele verschiedene Arten spielen - aber sie fühlen sich auch sehr unterschiedlich an, und sie haben alle ihre einzigartige Mechanik und ihren einzigartigen Skilltree."

Ein Aspekt des Spiels ist demnach, dass ihr währenddessen häufig eure Ausrüstung wechselt, wodurch sich im rundenbasierten Kampfsystem viele taktische Möglichkeiten ergeben sollen.

"Was also sehr cool ist, ist, dass man im Laufe des Spiels seine Ausrüstung häufig ändert und immer mehr Lumina erhält", erklärt er. "Am Ende des Spiels hat man eine ganze Liste von passiven Skills, die man entweder aktivieren oder deaktivieren kann, und das ermöglicht einige verrückte Build-Möglichkeiten. Das ist der Punkt, an dem wir wirklich einige verrückte Kombos machen, und das ist der Punkt, an dem wir von den Spielern erwarten, dass sie das Spiel wirklich brechen - und wir hoffen, dass sie das Spiel brechen, denn dafür ist es gemacht!"

Von klassischen JRPGs inspiriert ist wiederum auch die Weltkarte des Spiels, über die ihr selbst laufen könnt. Dort gibt es für euch einiges zu entdecken, von Levels bis hin zu Bossen und Geheimnissen.