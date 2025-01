Doom: The Dark Ages kostet stolze 210 Euro als Collector's Edition, enthält dafür aber eine coole, 30 cm große Figur des Doom Slayers

Zu id Softwares Doom: The Dark Ages wird unter anderem auch eine Collector's Edition veröffentlicht.

Doom: The Dark Ages Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 15. Mai 2025

Entwickler / Publisher: id Software / Bethesda Softworks

Diese kostet euch 210 Euro, dafür bekommt ihr aber eine rund 30 cm große Doom Slayer-Figur und noch einiges mehr.

Die Editionen von Doom: The Dark Ages

Die Premium Edition von Doom: The Dark Ages kostet wiederum 110 Euro und ist digital erhältlich. Neben dem Basisspiel enthält sie folgendes:

Early Access, spielt bis zu zwei Tage vor dem offiziellen Launch

Digitales Artbook

Digitaler Soundtrack

Divinity Slayer Skin

Divinity Dragon Skin

Divinity Atlan Skin

Kampagnen-DLC

Wer Doom: The Dark Ages im Game Pass spielt, kann sich für diese Version ein Upgrade auf die Premium Edition kaufen.

Und dann ist da ja noch die erwähnte Collector's Edition. Mit dieser bekommt ihr einerseits alles aus der Premium Edition und dazu noch das hier:

Ca. 30 cm große Doom Slayer-Statue mit abnehmbaren Waffen und Umhang

Metal Red Key Card Replik

SteelBook

Die Collector's Edition von Doom: The Dark Ages.

Vorbestellungen der Collector's Edition sind bereits im Bethesda Gear Store möglich. Darüber hinaus findet ihr die Premium Edition in den digitalen Stores.

Wer eine beliebige Edition vorbestellt, erhält als Bonus außerdem noch den Void Doom Slayer Skin zum Launch.

Doom: The Dark Ages enthält übrigens keinen Multiplayer-Modus und konzentriert sich ganz auf seine Kampagne. Aktuelle Eindrücke zum Spiel lest ihr in Martins Vorschau.

Erscheinen wird Doom: The Dark Ages am 15. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Direkt zum Launch könnt ihr den Titel auch im Game Pass spielen.