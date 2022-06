Commandos 3: Remaster des Klassikers angekündigt, zum Launch im Xbox Game Pass

Commandos 3 erhält ein Remaster, wie Publisher Kalypso heute bestätigt hat.

Um Commandos 3 HD Remaster kümmert sich Entwickler Raylight Games, die Veröffentlichung ist für September 2022 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant.

Direkt im Game Pass

Gleich zum Launch ist das Remaster von Commandos 3 zudem über den Xbox Game Pass auf PC, Cloud und Xbox verfügbar.

Kalypso verspricht unter anderem eine verbesserte Steuerung und eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Ebenso wurden die 3D-Modelle "von Grund auf neu erstellt" und die Texturen verbessert. Auch einsteigerfreundliche Tutorials und Spielhinweise sind mit dabei.

In der Kampagne von Commandos 3 könnt ihr euch an zwölf Missionen wagen, die euch nach Stalingrad und Berlin sowie in die Normandie führen. Außerdem gibt’s einen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler und Spielerinnen.

Den Ankündigungstrailer seht ihr nachfolgend: