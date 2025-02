Commandos: Origins hat endlich ein Release-Datum: Kämpft in mehr als zehn Missionen gegen die Nazis – Zum Launch im Xbox Game Pass

Commandos: Origins wird am 9. April 2025 veröffentlicht.

Commandos: Origins Genre: Stealth-Taktik

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 9. April 2025

Entwickler / Publisher: Claymore Games / Kalypso Media

Kalypso und Entwickler Claymore Games haben das Release-Datum des neuesten Teils der Reihe heute offiziell bestätigt, das Spiel erscheint für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Auch als Deluxe Edition erhältlich

"Der Green Beret könnte es mit seinem ikonischen Spruch nicht besser ausdrücken: Consider it done", sagt Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. "Nach mehr als vier Jahren des Studioaufbaus, der Design- und Entwicklungsarbeit sowie des unschätzbaren Community-Feedbacks aus verschiedenen Playtests kann die Operation 'Release' für Commandos: Origins starten."

"Wir freuen uns, dass Spielerinnen und Spieler nun die Entstehungsgeschichte der Eliteeinheit erleben können, die den Grundstein für dieses legendäre Franchise gelegt hat."

Die Standard Edition von Commandos: Origins wird auf dem PC 49,99 Euro kosten, auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 sind es 59,99 Euro.

Für die Deluxe Edition zahlt ihr auf dem PC 59,99 Euro und auf den Konsolen 69,99 Euro.

Die teurere Edition umfasst sechs Commandos-Skins aus Commandos 2, die man für den neuen Teil angepasst. Außerdem gibt es eine 3D-Druckvorlage für den Green Beret, einen digitalen Kalender und den Soundtrack mit 15 Tracks dazu.

Wie schon seit einer Weile klar ist, wird das Spiel ab dem Launch-Tag auch im Xbox Game Pass auf PC und Xbox verfügbar sein.

Am 9. April 2025 erscheint übrigens nur die digitale Version. Eine Retail-Version folgt, erscheint jedoch erst am 22. Mai 2025. Diese umfasst dann sämtliche Inhalte der Deluxe Edition. Und auch für Xbox One und PlayStation 4 soll das Spiel noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Commandos: Origins soll euch das von der Reihe bekannte und fordernde Stealth-Tatik-Gameplay bieten. In mehr als zehn Missionen bekämpft ihr während des Zweiten Weltkriegs die Nazis. Unter anderem verschlägt es euch dabei in die Arktis und in die Wüste, einen zwei Spieler-Koop-Modus (online und offline) gibt es ebenfalls.