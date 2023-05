Company of Heroes 3: Kampagnenkarte - Mit diesen Taktiken habt ihr Erfolg

Als Neuerung bringt Company of Heroes 3 als erster Teil der Reihe auch eine dynamische Kampagnenkarte in der Hauptkampagne mit sich. Diese ist von Total War inspiriert, wenngleich sie etwas simpler als dort ausfällt. Letztlich bewegt ihr dort aber eure Einheiten hin und her, erobert Städte, rekrutiert Verstärkungen und arbeitet euch Stück für Stück weiter durch Italien vor, um die Achsenmächte zurückzudrängen.

Aber was gibt es dabei Besonderes zu beachten? Wie solltet ihr am besten vorgehen? Hilfreiche Tipps für die Kampagnenkarte in Company of Heroes 3 haben wir für euch in unserem Guide zusammengetragen.

Warum ihr in Company of Heroes 3 Häfen erobern solltet

Auf der Kampagnenkarte von Company of Heroes 3 gibt es eine Art Bevölkerungslimit, das festlegt, wie viele verschiedene Einheiten ihr gleichzeitig über die Karte schicken könnt. Gerade zu Beginn habt ihr entsprechend nur wenig Platz, um Einheiten zu rekrutieren, und eine Kompanie belegt gleich sechs Plätze. Ein Schiff belegt fünf Plätze, ein Flugzeug zwei, da kommt schnell einiges zusammen. Je mehr Einheiten ihr habt, desto effizienter und schneller könnt ihr euch über die Karte bewegen und an mehreren Fronten vorrücken.

Um das Bevölkerungslimit anzuheben, müsst ihr Häfen erobern. Dabei gibt es keine allgemeingültige Zahl, mit der das Limit dann erhöht wird, es unterscheidet sich von Hafen zu Hafen. Herausfinden könnt ihr das, wenn ihr auf einen Hafen eurer Wahl klickt. Wer schnell mehr Einheiten im Einsatz haben möchte, sollte also gezielt in Richtung der Häfen vorrücken. Hilfreich ist dabei übrigens auch der „Marinereserven“-Bonus von General Norton. Schaltet ihr ihn frei, bekommt ihr ein Kriegsschiff der Mahan-Klasse als kostenloses Extra, wenn ihr einen Hafen erobert.

Erobert Häfen und ihr könnt mehr Kompanien durch Italien schicken.

Deswegen solltet ihr in Company of Heroes 3 Verteidigungsanlagen flankieren

Rückt ihr durch Italien vor, werdet ihr auf eurem Weg immer wieder gegnerischen Verteidigungsstellungen über den Weg laufen. Die decken sowohl den Boden als auch den Luftraum ab. Wer also mit Aufklärung und Bombern arbeiten möchte, sollte vorher schon einmal die Flugabwehr aus dem Weg räumen. Auch für Fahrzeuge und Infanterie gibt es entsprechende Abwehrstellungen, die ihnen besonders zusetzen.

Besagte Abwehrstellungen haben jedoch eine durchaus entscheidende Schwäche. Ein Bunker zum Beispiel kann sich schlecht drehen, er deckt also nur eine bestimmte Fläche ab. In welchem Bereich eine Abwehrstellung effektiv zuschlagen kann, seht ihr, wenn ihr auf sie klickt. Der rote Kreis zeigt den gesamten Aktionsradius, Angriffe werden nur innerhalb der gelben Markierung durchgeführt. Das könnt ihr nutzen, um eine Stellung ganz einfach zu umgehen und von der Seite oder von hinten zu attackieren. Neu ausgerichtet werden auch Geschütze nicht. Eine gute Taktik, die ihr nutzen solltet, um keine Schäden zu riskieren.

Frontal solltet ihr Verteidigungsstellungen nicht attackieren.

Heilt eure Truppen in Company of Heroes 3

Achtet stets auf die noch verfügbaren Lebenspunkte eurer Kompanien, damit sie nicht überraschenden feindlichen Angriffen zum Opfer fallen. Als Orientierungspunkt: Wenn die Anzeige der Lebenspunkte nur noch zu einem Drittel gefüllt ist, solltet ihr eure Truppen heilen oder reparieren. Dafür benötigt ihr Ressourcen. Bei Infanterie ist das 100 Arbeitskraft, bei Fahrzeugen 50.

In Frontnähe lohnt sich daher eher der Vorstoß in unerforschtes Gebiet mit Fahrzeugen, da diese sich kostengünstiger reparieren lassen.

Vergesst nicht, eure Truppen zu heilen.

Verliert nicht die Vorräte aus den Augen

Abseits der Lebenspunkte solltet ihr auch einen anderen Faktor nicht außer Acht lassen: die Vorräte. Sobald eure Kompanien in feindliches Gebiet vordringen und somit von den eigenen Versorgungslinien abgeschnitten sind, verlieren sie 10 Versorgungspunkte pro Runde. Wenn die Vorräte aufgebraucht sind, erleidet die Einheit im Feindgebiet mit jeder Runde Schaden und verliert Lebenspunkte.

Gehen die Vorräte zur Neige, solltet ihr schnellstens in eigenes (blau umrandetes) Gebiet zurückkehren oder durch eine Eroberung euer Gebiet erweitern. Im eigenen Einflussbereich werden bis zu 30 Versorgungspunkte pro Runde regeneriert. Die gesamten Versorgungspunkte, die für eure Kompanien zur Verfügung stehen, steigert ihr durch Eroberungen.

Seid ihr in Feindgebiet unterwegs, achtet auf die Vorräte.

Wie ihr mit Bombardierungen und Partisanen umgeht

Nachdem ihr mit den Alliierten in Italien landet, mischen sich bald auch die Partisanen in den Kampf gegen die Wehrmacht ein. Rebellenführerin Eleonora Valenti kontaktiert euch und hat immer wieder verschiedene Aufgaben für euch, sozusagen Nebenziele. Erfüllt ihr sie, steigt die Loyalität und ihr könnt Boni freischalten, etwa das Aufdecken feindlicher Stellungen oder feindlicher Aktivitäten.

Wie gesagt, das ist alles optional, dennoch sind ihre Belohnungen durchaus nützlich, gerade im späteren Spielverlauf. Achtet dabei darauf, dass ihr keine Städte unter Kontrolle der Wehrmacht bombardiert, denn das sehen die Partisanen nicht gerne. Vertreibt die Besatzer auf normale Art.

Die Partisanen können nützliche Verbündete sein.

Wann solltet ihr das Auto-Gefecht verwenden?

Ihr müsst nicht jeden Kampf, zu dem des auf der Kampagnenkarte von Company of Heroes 3 kommt, selbst austragen. Bei manchen Missionen kommt ihr nicht darum herum, bei anderen Gefechten habt ihr die Möglichkeit, den Kampf automatisch entscheiden zu lassen. Das spart Zeit, reduziert zugleich aber auch die Belohnungen gegenüber einem manuellen Kampf. Gerade zu Anfang des Spiels sind Erfahrungspunkte aber wertvoll und steigen die Ränge eurer Kompanien.

Wichtig ist auch, auf die Chancen zu achten. Wenn die Einschätzung des Spiels ausgeglichen ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass ihr verliert. Sofern die Chancenberechnung aber zu euren Gunsten tendiert, solltet ihr im Normalfall ein automatisches Gefecht gewinnen. Bedenkt, dass eine Kompanie bei voller Zahl an Lebenspunkten normalerweise nicht zerstört wird, sofern sie ein Gefecht verliert.

Das Auto-Gefecht spart Zeit, ist aber nicht immer nützlich.

Wie ihr euch in Gesprächen mit Norton, Buckrum und Valenti entscheiden solltet

Abseits der Separatistin Valenti haben auch die Generäle Norton und Buckrum immer mal wieder Anliegen, bei denen ihr entscheiden müsst, ob ihr ihnen nun nachgeht, ob ihr sie ignoriert oder welche von zwei Optionen ihr wählt. Das solltet ihr zum Beispiel von der aktuellen Lage abhängig machen und prüfen, ob es euch wirklich nützt.

Möchtet ihr es einfach mal ausprobieren, könnt ihr natürlich vor der Entscheidung einen Spielstand speichern und bei Bedarf neu laden. Je nach Entscheidung können euch sogar Story-Missionen entgehen, überlegt es euch also genau. Generell lässt sich auch sagen, dass ihr die Belohnungen der jeweiligen Missionen gut gebrauchen könnt, daher lohnt es sich, solche Dinge mitzunehmen, wenn sich die Chance bietet.

Ihr könnt verschiedene Boni freischalten.

Solltet ihr Brücken sprengen?

Auf der Kampagnenkarte in Company of Heroes 3 bietet sich auch die Möglichkeit, Brücken zu sprengen. Aber lohnt sich das? Unter bestimmten Bedingungen schon. Wenn eure Kompanien geschwächt sind und der Feind vorzurücken droht, könnt ihr seine Offensive durch die Sprengung einer Brücke aufhalten oder bremsen. Das gibt euch mehr Zeit, um Verstärkungen heranzuschaffen, Kompanien zu heilen oder auch die Angreifer zu schwächen.

Zerstörte Brücken können dann aber natürlich auch eure eigenen, späteren Vorstöße aufhalten, da diese erst einmal repariert werden müssen. Überlegt euch daher, ob das eine Option ist.

Die Sprengung einer Brücke kann gegnerische Vorstöße stoppen.

So investiert ihr am besten eure Skillpunkte in Company of Heroes 3

Ihr solltet regelmäßig, mitunter auch in jeder Runde, überprüfen, ob eure Kompanien noch ungenutzte Skillpunkte haben, die ihr investieren könnt. Ihr werdet nämlich nicht darauf aufmerksam gemacht müsst selbst schauen, ob ihr das tun könnt. Wie ihr eure Skillpunkte ausgebt, solltet ihr davon abhängig machen, wie ihr in Company of Heroes 3 spielt. Eine gute Wahl ist immer der P-47 Raketenangriff, mit dem ihr feindliche Truppen gut schwächen könnt. Je früher ihr ihn freischalten könnt, desto besser. Für die Amerikaner sind wiederum Veteranen-Upgrades der Fallschirmjäger eine gute Option.

Wer noch mehr Skillpunkte haben möchte, sollte auch überlegen, die optionalen Anfragen oder Anliegen der verschiedenen Personen in der Kampagne zu absolvieren, denn dafür erhaltet ihr zum Beispiel Erfahrungspunkte.