Concord-Flop schreckt Sony nicht ab: Live-Service ist noch lange nicht vom Tisch

Concord war wohl der größte Flop des vergangenen Jahres. Der Helden-Shooter von Firewalk Studios und Sony Interactive Entertainment wurde im August veröffentlicht und Ende Oktober wieder offline genommen - und das für immer. Eine Rückkehr zu Concord ist nicht geplant, anders sieht das jedoch für Live-Service-Spiele im Allgemeinen aus. Hier lässt sich Sony von dieser Niederlage nicht abschrecken und strebt weiterhin Bemühungrn in diese Richtung an.

Sony wirft noch lange nicht das Live-Service-Handtuch

Hat Sony denn gar nichts gelernt, könntet ihr euch jetzt fragen. Doch auch wenn Concord ein großes Negativbeispiel für den Vorstoß in die Welt der Live-Service-Spiele darstellt, so hat Sony dieses Jahr auch Helldivers 2 auf die Konsole gebracht. Und dieser Titel war mehr als erfolgreich.

Die Zukunft der Videospiele macht Sony also nicht nur von dem niederschmetternden Ergebnis von Concord abhängig. Es wird vermutet, dass die gesamte Entwicklung des Spiels rund 400 Millionen Dollar gekostet hat. Die genauen Zahlen werden wir wohl nie erfahren.

In einem Interview Famitsu sprach Co-CEO Herman Hulst das Thema der Live-Service-Spiele an. Der Name des verunglückten Shooters nahm er dabei jedoch nicht in den Mund.

"Das Spielegeschäft verändert sich ständig aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Genres und Spielweisen. Eine Sache, die jedoch konstant bleibt, ist der Wunsch der Menschen nach großartigen Unterhaltungserlebnissen, und die Aufmerksamkeit für Spiele nimmt weiter zu."

"Wie viele andere Unternehmen in der Branche mussten auch wir unser Geschäft verändern, um eine nachhaltigere Geschäftsgrundlage zu schaffen. In Zukunft werden wir uns weiterhin auf die Entwicklung von Live-Service-Titeln sowie auf die von unseren Spielern gewünschten Einzelspieler-Titel konzentrieren", so Hulst.

"Wir lernen eine Menge, während wir die Fähigkeit entwickeln, qualitativ hochwertige Live-Service-Titel innerhalb von SIE zu entwickeln. Helldivers 2 hat durch die kontinuierliche Bereitstellung von Inhalten viele Spieler angezogen und Ergebnisse erzielt, die das Potenzial von Live-Service-Titeln belegen."

Bisher ist Sonys Erfolg mit Live-Service-Spielen durchwachsen. Doch wie es bei Concord der Fall war, lernt Sony aus jeder Niederlage.