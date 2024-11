Concord: "Noch immer im Lernprozess" - Sony blickt auf den Mega-Flop zurück

Nachdem Sony zuletzt bekannt gegeben hatte, dass der gefloppte Helden-Shooter Concord, der zwei Wochen nach Release wieder offline genommen wurde, nie wieder zurückkehren wird, blickt das Unternehmen zurück auf seine Erfahrung mit dem Spiel.

In einer Frage-und-Antwort-Runde nach Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen sprach Sonys Präsident Hiroki Totoki über dieses Thema.

Concord: Was lernt Sony daraus?

Concord war das Debütprojekt der Firewalk Studios. Sony hatte das Studio zuvor übernommen und zuletzt mit der Bekanntgabe, dass man das Projekt komplett aufgibt, geschlossen.

"Derzeit befinden wir uns noch immer in einem Lernprozess", sagt Totoki (via VGC). "Was neue Marken anbelangt, kann man natürlich im Vorfeld nicht das Ergebnis wissen, wenn man es nicht wirklich versucht."

"Für unsere Überlegungen brauchen wir also wahrscheinlich eine Menge Faktoren, einschließlich Nutzertests oder interner Evaluierung, und den richtigen Zeitpunkt dafür. Das müssen wir vorantreiben und wir hätten es viel früher machen sollen, als wir es getan haben."

"Außerdem sind wir eine isolierte Organisation, so dass die Überschreitung der Grenzen dieser Organisationen in Bezug auf die Entwicklung und auch den Vertrieb meiner Meinung nach viel reibungsloser hätte verlaufen können."

"Was die Zukunft anbelangt, haben wir für unsere unsere eigenen Titel und für die Titel von Drittanbietern viele verschiedene Zeitfenster. Wir wollen in der Lage sein, das richtige und optimale Zeitfenster zu wählen, damit wir sie auf unserer eigenen Plattform ohne Kannibalisierung veröffentlichen können, so dass wir unsere Leistung in Bezug auf die Einführung von Titeln maximieren können."

Im gleichen Call betonte Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President for Finance and IR bei Sony, dass man dieses Jahr zwei Live-Service-Spiele mit unterschiedlichem Erfolg veröffentlicht habe.

"Helldivers 2 war ein großer Hit, während Concord am Ende eingestellt wurde", sagt er. "Wir haben dadurch viel Erfahrung gesammelt und von beiden eine Menge gelernt."

"Wir beabsichtigen, die aus unseren Erfolgen und Misserfolgen gezogenen Lehren in unseren Studios weiterzugeben, auch in den Bereichen des Managements sowie im Hinblick auf den Prozess der kontinuierlichen Erweiterung von Inhalten und der Skalierung des Dienstes nach seiner Veröffentlichung, um unser Entwicklungsmanagementsystem zu stärken."

Zuvor hatte Sony bereits betont, dass man mittelfristig auf einen Mix aus Singleplayer- und Live-Service-Spielen setzen wird.