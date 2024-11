Control 2 soll ein Action-RPG werden: Remedy schlägt neue Wege ein

Remedy Entertainment hat bekanntgegeben, dass Control 2 ein Action-RPG wird, was ein interessanter Ansatz im Vergleich zum Vorgänger sein könnte. Gleichzeitig wurden beeindruckende Verkaufszahlen für Alan Wake 2 sowie weitere Pläne für die zukünftige Entwicklung und Erweiterung der Marken enthüllt.

Remedy erweitert das Control-Universum

Mit der Ankündigung, Control 2 als Action-RPG zu entwickeln, wagt Remedy Entertainment einen mutigen Genre-Wechsel vom Action-Adventure des ersten Teils. Während Details zu den geplanten RPG-Elementen noch ausstehen, steht fest, dass das Spiel gemeinsam mit Annapurna finanziert und von Remedy veröffentlicht wird. Annapurna wird auch mit Remedy zusammenarbeiten, um beliebte Marken wie Control und Alan Wake in andere Medien wie Film und Fernsehen zu bringen. Zusätzlich erscheint die Control Ultimate Edition am 12. Februar 2025 erstmals für Mac, was die Zugänglichkeit der Serie weiter erhöht. Ein weiteres Projekt im Control-Universum, FBC: Firebreak, wurde ebenfalls angekündigt, was die Expansion der Marke zeigt.

Alan Wake 2 und Remedy's visionäre Zukunftspläne

Auch Alan Wake 2 sorgt weiter für Schlagzeilen. Seit der Veröffentlichung hat sich das Spiel über 1,8 Millionen Mal verkauft. Mit dem zweiten DLC, The Lake House, soll nicht nur die Geschichte von Alan Wake 2 erweitert werden, sondern es gibt auch Hinweise auf ein potenzielles neues Projekt von Remedy.

Kommunikationsdirektor Thomas Puha sagte: "Vor allem bedeutet es, dass Remedy in der Lage ist, Control 2 genau so zu gestalten, wie wir es wollen, während wir nun auch einen großartigen Partner haben, um unsere Marken auf andere Medien auszudehnen." Remedy betont, dass dieser Ansatz das Wachstum ihrer beliebtesten Serien langfristig sichern soll. Zudem wird hinzugefügt, wie wichtig die Freiheit für kreative Entscheidungen bei zukünftigen Projekten ist.

Mit diesen Ankündigungen zeigt Remedy Entertainment seinen Fokus auf Innovation und Genre-Vielfalt. Ob die neuen Projekte den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Kombination aus neuen Genres und der Erweiterung der Marken spannende Entwicklungen für die Zukunft von Control und Alan Wake verspricht.