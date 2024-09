Copa City beleuchtet eine andere Seite des Fußballs und ich bin schon ein wenig angefixt

Früher war es der Bundesliga Manager, heute der Football Manager. Oder We Are Football. Management-Simulationen im Fußball-Bereich kennt ihr, die sind nicht neu. Auf die Idee, ein Spiel wie Copa City zu machen, kam bisher allerdings noch niemand. Das beschäftigt sich auch vordergründig mit Fußball als Thema, allerdings geht es hier nicht um taktische Aufstellung, Gegneranalyse und dergleichen. Als "das weltweit erste Fußball-Tycoon-Game" beschäftigt sich Copa City vielmehr mit dem organisatorischen Drumherum und kann euch auch alleine damit ganz gut beschäftigen.

Copa City Release: 2025

Erhältlich für: PC, Xbox Series X/S, PS5

Genre: Management, Tycoon

Entwickler: Triple Espresso

Publisher: Triple Espresso

Ihr seid der Organisator, der Matches zwischen verschiedenen Mannschaften organisiert und dann dafür sorgen muss, dass dabei alles gut über die Bühne geht. Im fertigen Spiel soll es erst einmal sechs lizenzierte Vereine geben, zwischen denen ihr Partien organisiert. Bereits bestätigt sind Arsenal London, der FC Bayern München und Clube de Regatas do Flamengo. Dafür stehen euch wiederum drei reale Städte als Austragungsorte zur Verfügung, von denen bisher Polen (das PGE Narodowy Stadion in Warschau) und Deutschland (Berliner Olmypiastadion) bestätigt sind.

Achtet auf jedes Detail

Nachdem ihr ein Match organisiert, bleiben euch rund zwei Wochen Zeit, um den Austragungsort auf das Zusammentreffen vorzubereiten. Den Entwicklern zufolge hat man sich dahingehend mit echten Leuten unterhalten, um die organisatorischen Aspekte möglichst originalgetreu vermitteln zu können. Das Ganze läuft in Echtzeit ab, wobei sich die Zeit verlangsamen und beschleunigen lässt. Und ihr müsst auf verschiedene Situationen reagieren und auch anpassen.

Eine Aufgabe besteht zum Beispiel darin, die jeweiligen Fans auch vor Ort zu bringen, indem ihr Flüge aus verschiedenen Regionen organisiert. Da können unvorhergesehene Dinge dazwischenkommen, etwa Flugausfälle aufgrund von schlechtem Wetter. Ebenso ist zu beachten, dass die einzelnen Vereine je nach Region unterschiedlich viele Fans haben. Idealerweise habt ihr am Match Day eine gute Balance, damit nicht von der einen Seite zu viele Fans herumlaufen.

Die Macher betonen dabei, dass hier explizit auf Gewalt verzichtet wird, erwartet also keine sich prügelnden Ultras oder ähnliche Vorgänge. Nichtsdestotrotz müsst ihr für Sicherheit sorgen und im Allgemeinen darauf achten, dass es den Fans gut geht. Neben den Sicherheitsaspekten brauchen sie Unterkünfte, Nahrung und wollen unterhalten werden. Stück für Stück verteilt ihr die ankommenden Unterstützer über einzelne Bezirke der jeweiligen Stadt, mietet dort Unterkünfte, Restaurants und dergleichen, damit jeder glücklich und zufrieden ist. Für solche und ähnliche Aktionen erhaltet ihr wiederum Fiesta-Punkte, durch die ihr im Level aufstiegt und neue Dinge freischaltet.

Organisieren ist kein Kinderspiel

Dabei hängen zahlreiche Aspekte miteinander zusammen. Um all die Sachen zu organisieren, braucht ihr natürlich Geld. Damit ihr welches bekommt, errichtet ihr Fanzonen in bestimmten Bereichen, könnt dort etwa Essen oder Merchandise verkaufen. Wer Essen anbietet, braucht wiederum Nahrung dafür, die auch gekauft und herangeschafft werden muss. Nach und nach ergeben sich so immer weitere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Die anfänglichen zwei Wochen erscheinen dann mitunter gar nicht mehr so lange.

Laut den Entwicklern soll sich die Stadt so im Laufe der Zeit zu einem "lauten, farbenfrohen Ort" verwandeln, durch den letztlich die Fans mit ihren originalgetreuen Gesängen in Richtung Stadion ziehen. Was das anbelangt, müsst ihr später Sicherheitspunkte errichten und die einzelnen Gruppen genau dorthin lenken, ohne dass sie sich auf dem Weg dorthin begegnen. Achtet außerdem darauf, dass es nicht zu laut wird, sonst könnten sich Anwohnerinnen und Anwohner beschweren.

Gleichermaßen kümmert ihr euch um die Pflege des Rasens, damit dieser zum Spiel in einem ordentlichen Zustand ist. Wie gesagt, es gibt viele Dinge zu beachten und zu balancieren, damit letztlich alles stimmt. Und das sollte es auch, denn drei Tage vor dem Spiel erfolgt eine offizielle Inspektion. Seid ihr mit allem drum und dran weitestgehend bereit, kann es stattfinden. Wenn nicht, droht sogar die Absage.

Ich empfand es jedenfalls als eine neue und zugleich interessante Art, den Fußball in einem Spiel zu beleuchten. Wenn ich Vereine managen will, gibt es dafür bereits gute Spiele, insofern ist der hier eingeschlagene Weg genau der Richtige. So, wie es aussieht, gibt es bei der Vorbereitung einiges zu tun, ihr müsst auf viele Details achten und mit Herausforderungen zurechtkommen. Inwieweit das dann auch langfristig Spaß macht, ist eine andere Frage, die sich noch nicht abschließend beantworten lässt. Mein Interesse ist jedenfalls geweckt und wenn euch Spiel einen solch guten Eindruck hinterlässt, dass ich es am liebsten direkt spielen beziehungsweise selbst ausprobieren würde, ist das schon mal ein gutes Zeichen.