Borussia Dortmund kommt zu Copa City: Das Fußball-Tycoon-Game hat einen weiteren Verein angekündigt, für den ihr Spiele organisieren könnt

Das Fußball-Tycoon-Game Copa City ist mit Borussia Dortmund um einen weiteren lizenzierten Verein reicher.

Copa City Genre: Fußball-Tycoon-Management-Game

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 2025

Entwickler / Publisher: Triple Espresso / Triple Espresso

Somit könnt ihr später im Spiel auch Matches organisieren, bei denen Borussia Dortmund gegen andere Vereine antritt.

Ihr seid der Organisator

Und genau darum geht es ja auch in Copa City, denn es ist kein klassisches Fußball-Management-Spiel. Das Geschehen auf dem Platz spielt hier keine Rolle, ihr organisiert vielmehr das ganze Drumherum in der Stadt.

"Man stelle sich folgende Szene vor: Die Straßen sind voller Fans, die 'Heja BVB!' skandieren, schwarz-gelbe Banner säumen die Alleen, Wahrzeichen der Stadt sind mit Dortmunder Fahnen geschmückt, und die Stadion-Lautsprecher schmettern die Vereinshymne, um die Fans anzufeuern", heißt es. "Die ganze Stadt ist wie verwandelt, in BVB-Farben gehüllt und voller Vorfreude. Die Energie der Dortmunder Fans liegt in der Luft und die Spielerinnen und Spieler sind dafür verantwortlich, dass jedes Detail für den Spieltag vorbereitet ist."

"Wir freuen uns, als Borussia Dortmund Teil des Copa-City-Universums zu werden", sagt Kerstin Zerbe von Borussia Dortmund. "Dieses Spiel ermöglicht es den Fans, die BVB-Atmosphäre auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben. Die Spieler werden die Aufregung und die Verantwortung, eine Stadt für einen Spieltag vorzubereiten, wirklich spüren und den Geist des BVB in jeder ihrer Entscheidungen einfangen."

Unter anderem kümmert ihr euch darum, eigene Fanzonen in den Städten zu schaffen, in denen die Matches in Copa City stattfinden. Ihr dekoriert außerdem Straßen, Stadien und Sehenswürdigkeiten in Vereinsfarben.

Ebenso müsst ihr euch um Unterkünfte und Verpflegung für die anreisenden Fans kümmern, gleichermaßen verlangt das alles nach Sicherheitsvorkehrungen.

Letztlich geht es darum, dass das Match reibungslos über die Bühne läuft und alle Fans ihren Spaß an diesem Erlebnis haben.

Copa City soll 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.