Corsair K65 Plus Wireless 75% Gaming Keyboard im Test - Gedämpfte Freude ist die beste Freude

Mittlerweile beginne ich zu akzeptieren, dass TKL auch mein Format ist, zumindest, wenn die Tasten gut arrangiert sind. Wege sind kürzer, alles ist übersichtlicher und so oft nutzt man dann den Zifferblock ja auch nicht. Aber die Tasten dürfen sich nicht im Weg sein oder wichtige Tasten zu sehr schrumpfen, wie zum Beispiel die Enter-Taste. Mit dem kleinen Finger erwische ich immer den oberen Bereich, der bei der einen oder anderen TKL gern mal gekürzt wird. Aber nicht bei der K65 Plus TKL von Corsair. Mit der ich diesen Text voller Freude tippe.

Nun, fast, gleich den größten Kritikpunkt vorweg: Gibt es irgend jemanden, der es bevorzugt, wenn die Bereiche um die Tasten unten beleuchtet sind, aber nicht die Tasten selbst? Im relativen Dunkel ist das hier, wenn man nicht Blind-Tipper ist, eine Blindflug. Ich beschwerte mich schon bei einer absolut fantastischen Tastatur wie der Logitech G915, dass die sekundären Sonderzeichen nicht beleuchtet sind, aber statt dessen hätte ich sie loben sollen, dass wenigstens den Rest nicht vergaß. Zumindest sind es PBT-Tasten, zu schnell sollten sie sich beim Corsair hier nicht abnutzen.

Klein, fein und mit einem fantastischen Anschlag gesegnet. (Corsair K65 Plus Test)

Nun, die K65 Plus hat da gegenüber der 915 aber auch zwei Vorteile. Dies Tasten, die hier auf roten, linearen Cherry Switches liegen, sind genormt austauschbar und leuchten dann auch, wenn die Caps dafür gemacht sind. Und dazu lassen sich dann auch noch die Switches darunter tauschen, zum Beispiel, falls ihr auf WASD einen anderen Anschlag bevorzugt. Geht alles, so wie es sein sollte. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass durchscheinende Tasten die Basis gewesen wären.

Die Verarbeitung der K65 Plus ist allerdings tadellos. In der Plastikwanne liegt über der Platine eine doppelte Dämpfung, bevor dann die obere Platte das Ganze abschließet. Außer dem silbernen Drehrad ist hier nichts aus Alu, aber das Plastik macht einen massiven und wertigen Eindruck, sodass das kein echter Nachteil ist. Massiv genug ist das K65 Plus allemal, dass es keinen Millimeter von allein rutschen kann.

Hot-swap Caps und ebensolche Switches. Einladung zum Customizing.

Und das Tippen ist mit dem K65 Plus eine echte Wonne. Ich habe selten einen so guten Anschlag erlebt. Sicher, die Grundcharakteristika der roten Switches sind, was sie sind, aber die Dämpfung und Stabilisatoren unter und um die Switches leisten ganze Arbeit. Das Ergebnis ist ein ganz weicher, aber überhaupt nicht schwammiger, ruhiger Anschlag, der sich sanft anfühlt, aber vollkommen exakt arbeitet. Es ist einer der besten Tastenanschläge, den ich seit einer Weile hatte. So gut, dass er trotz hoher Bauweise meine geliebte flache 915 wie auch Corsairs eigene K100 in Verlegenheit bringt. Und ich dachte, ich finde nicht mehr zu hohen Tasten zurück.

Das beachtliche ist auch, dass die K65 Plus nicht die 200 Euro dieser Keyboards kostet, sondern um die 140 Euro liegt – aktuell sogar nur 110, weil Cybersale oder so. Für das Geld und die Qualität will ich verzeihen, dass keine Handballenauflage dabei ist, auch wenn bei der hohen Kante eine nicht schadet. Dafür wird ein Werkzeug zum Cap- und Switch-Wechsel mitgeliefert, sowie natürlich ein Textil-USB-C-Kabel.

Kabellos mit Funk, Bluetooth oder Kabel, geht alles. Und der Dongle geht auch nicht verloren.

Das ist aber vor allem für das Laden gedacht, denn die K65 Plus ist kabellos. Bluetooth kann sie sowieso, aber auch ein kleiner USB-Dongle liegt für den Funkbetrieb dabei. 1000 Hz Polling gibt es damit, so wie auch im USB-Betrieb. Die Akkulaufzeit ist mit 260 Stunden bei Licht aus angegeben. Mit Licht war es nach drei Tagen Dauernutzung auf 30 Prozent, ist also ganz anständig und wird schon hinkommen. N-Key-Rollover und 100% Anti-Ghosting sind mittlerweile fast selbstverständlich und das K65 Plus enttäuscht nicht. Was leider nicht ging ist für Maus und Tastatur nur einen Dongle zu nutzen. Ich habe hier die M75 von Corsair und beide wollen ihren eigenen USB-Sticky.

Im Hellen kann man die Tasten immer gut lesen, natürlich.

Aber im Dunkel ist es dann schnell Glückssache was zu erkennen. Durchscheinende Caps hätten die K65 noch einmal ordentlich aufgewertet.

Die Software ist natürlich die bekannte und manchmal beliebte iCue-Suite. Sie hat ihre Macken, ohne Frage. Abstürzen tut sie bei mir nie, aber wie fast alle Suiten ihrer Art halte ich sie mittlerweile für überfrachtet. Nun, ich fand, was ich suchte und das war hier die Steuerung der zig Lichteffekte, die man natürlich mit anderen Corsair-Geräten synchronisieren kann. Tasten lassen sich frei belegen, Makros definieren, alles, was man erwartet, inklusive des Basis-Profils, das man haben will, wenn die Tastatur mal nicht an iCue hängt.

Aktuell gibt es die K65 Plus im Corsair-Shop für 88 Euro.

Als letztes Highlight haben wir dann noch den silbernen Dreh-Regler, der wie immer sehr praktisch ist, um schnell die Lautstärke zu regeln oder mal per Druck stummzuschalten. Das ist aber nicht alles, was er kann. Per Software schaltet ihr ihn um, damit er dann die Helligkeit des Keyboards regelt, den vertikalen oder horizontalen Bildlauf oder den Seitenzoom. Das ist an sich nett, aber da man zum Umschalten der Funktionen ins iCue muss, lasse ich es einfach bei der Lautstärke. Dafür eignet er sich aber super.

Aktuell heute gibt es die Corsair K65 Plus für 88 Euro im Corsair Shop und bei dem Preis kann ich nur sagen, schlagt zu, wenn ihr ein richtig gutes TKL 75% Keyboard mit einem fantastisch gedämpften und trotzdem reaktionsschnellen Anschlag sucht. Eines, das wirklich gut verarbeitet ist, sich personalisieren lässt und alles Features einer guten kabellosen Gaming-Tastatur mitbringt. Für das Geld wird es nicht viel besser.

Für den regulären Preis bin ich immer noch überzeugt vom K65 Plus. Die Switches sind immer eine Sache, die Dämpfung und der resultierende Anschlag geben hier ein phänomenal gutes Tippgefühl. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit den Caps an sich nicht glücklich bin. Ich tippe auch mal in relativer Dunkelheit, vor allem beim Spielen und sie sind im Dunkel einfach schlecht bis nicht lesbar, weil die Zeichen nicht durchscheinen. Sicher, andere Caps gibt es, wenn man noch mal Geld ausgibt, aber Licht seiner selbst willen sollte nicht die Basiskonfiguration sein. Davon abgesehen, die Corsair K65 Plus wird hier noch ein Weilchen stehen bleiben.