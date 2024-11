Counter-Strike 2: Neues Update bringt beliebte Map endlich zurück

Die beliebte Train-Map ist ab sofort wieder in Valves Online-Shooter Counter-Strike 2 verfügbar.

Bereits seit rund einer Woche hatte Valve die Rückkehr angedeutet, nun ist es dank des neuesten Updates auch offiziell.

Train präsentiert sich regnerisch in Counter-Strike 2

Wie bei anderen Maps, die für Counter-Strike 2 überarbeitet wurden, gibt es auch hier deutliche Veränderungen.

Die Umgebungen sind detaillierter und farbenfroher, die Beleuchtung wurde verbessert und der Regen hinterlässt Spuren in Form von Pfützen und nassen Oberflächen.

Auch in puncto Gameplay gibt es Änderungen, genauer gesagt wurden die beide Locations Heaven und Pop Dog entfernt. Letztere ist nach Barking Dog benannt, einem kanadischen Studio, das damals an Beta 5.0 von Counter-Strike arbeitete.

Es ist nun auch schon knapp 25 Jahre her, seit Train für Beta 5.0 veröffentlicht wurde, somit ist es eine der ältesten Maps im Spiel.

Ursprünglich wurden dafür Texturen aus Half-Life und Flugzeuggeräusche verwendet, mit Counter-Strike: Source erfolgte 2005 bereits eine erste Überarbeitung, die dann auch in Counter-Strike: Global Offensive genutzt wurde. Dort folgten dann 2014 weitere Anpassungen.

Neben der Rückkehr der Train-Map umfasst das Update Anpassungen an der Overpass-Map, die auf dem Feedback der Community basieren. Ebenso wurden zwei weitere Maps hinzugefügt: Die schottische City-Map Edin ist erstmals mit dabei, zugleich kehrt Basalt, die man aus Operation Riptide in Counter-Strike: GO kennt, in überarbeiteter Form zurück.

Zugleich erwarten euch mit Palais und Whistle noch zwei kleinere Levels für den 2vs2-Wingman-Modus. Alle weiteren Informationen zum Update findet ihr in den offiziellen Patch Notes. Zu den Verbesserungen zählen unter anderem Performanceverbesserungen für Brandeffekte und Ambient Occlusion für die Beine in der Ego-Perspektive.