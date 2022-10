Crash Bandicoot: Wumpa League könnte bei den Game Awards angekündigt werden

Zum Ende des Jahres 2022 könnte ein neues Crash Bandicoot angekündigt werden.

Zuvor erscheint in diesem Monat, genauer gesagt am 18. Oktober, aber erst einmal noch Crash Bandicoot 4: It's About Time auf Steam.

Eine mögliche Andeutung

Was die Ankündigung eines neuen Spiels anbelangt, dient ein Pizzakarton, der zu Werbezwecken an Influencer und Presse verschickt wurde, als Quelle der Spekulationen.

YouTuber Canadian Guy Eh zeigt sie in einem Video, einerseits wird darin die Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4 auf Steam bestätigt.

Anderseits fiel eine Nachricht auf der Seite des Pizzakartons auf: "Hungry for more? Try our new wumpa pizza for $12.08!"

Der Preis könnte in dem Fall – nach amerikanischer Schreibweise des Datums - auf den 8. Dezember verweisen, an diesem Tag finden die diesjährigen Game Awards statt.

Ein weiterer Hinweis ist womöglich das Wort Wumpa. Seit mehreren Jahren wird bereits spekuliert, dass ein neues Crash Bandicoot mit dem Untertitel Wumpa League in Arbeit ist.

Wir wissen bereits, dass das für Crash 4 und die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy verantwortliche Studio Toy for Bob ein neues Projekt angedeutet hat. Und es gab bereits Spekulationen, dass es sich dabei um ein neues Crash Bandicoot handelt.

Spätestens am 8. Dezember wissen wir wohl mehr.