Soundbar mit vielen Anschlüssen: Creative veröffentlicht den neuen Sound Blaster GS5

Creative hat mit dem Sound Blaster GS5 eine neue "elegante und kompakte" Soundbar veröffentlicht.

Für diese verspricht man ein "beeindruckendes Klangerlebnis", gleichzeitig nehme sie nur wenig Platz ein.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Die Soundbar ist nach Angaben des Unternehmens 51 cm lang, 10,2 cm breit sowie 8,26 cm hoch. Damit passt sie zum Beispiel ganz auf den Schreibtisch vor euren Monitor.

Ausgestattet ist sie unter anderem auch mit einer anpassbaren RGB-Beleuchtung, mit der man optische Abwechslung garantieren möchte. So sieht das gute Stück aus:

Der Sound Blaster GS5.

"Kraftvollen Klang", "tiefe Bässe" und "kristallklare Höhen" soll das Gerät bieten, angetrieben wird es von Full-Range-Racetrack-Treibern mit integriertem Port-Tube. Die Spitzenleistung liegt bei bis zu 60 Watt. Im Vergleich dazu bietet etwa der Creative Sound Blaster GS3 nur eine Spitzenleistung von bis zu 24 Watt.

Ebenso nutzt man die SuperWide-Technologie von Creative. Diese soll die Klangbühne erweitern und das Sounderlebnis so "immersiver und realistischer" gestalten. Verfügbar sind hier zwei verschiedene Modi. Einmal gibt es "Near Field" für den Desktop-Einsatz und einmal "Far Field" für die Verwendung in größeren Räumen.

Punkten möchte Creative darüber hinaus mit einer Vielzahl an Optionen zur Konnektivität. Ihr könnt sie via USB-C, AUX-In, Optical-In und Bluetooth 5.3 mit anderen Geräten verbinden, etwa Fernseher, PCs und Konsolen. Ihr bekommt außerdem noch eine IR-Fernbedienung hinzu, mit der sich unter anderem die Wiedergabe steuern, die Lautstärke regulieren oder die Quelle des Sounds auswählen lässt. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls noch implementiert.

Preislich bewegt sich der Sound Blaster GS5 dabei in einem überschaubaren Rahmen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,99 Euro und ihr könnt das Gerät ab sofort etwa über die Webseite von Creative bestellen.