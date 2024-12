CRKD Atom Gaming-Controller im Test - Retro-Gaming kann er, aber sonst?

Ein winziger Controller mit beschränkten Einsatzmöglichkeiten, der aber dennoch gut verarbeitet ist und beim Spielen eine gute Performance abliefert.

Einen kleineren Controller als den Atom von CRKD habe ich bislang nicht getestet. Gerade mal rund 7,5 Zentimeter misst er von links nach rechts, was ihn natürlich zu einer super transportablen Option macht. Andererseits stellt sich irgendwo schon ein bisschen die Frage nach dem Sinn des Ganzen, zumal ihr ihn aufgrund der verfügbaren Buttons lediglich für eine begrenzte Zahl an Spielen verwenden könnt. Für 20 Euro also ein witziges Gadget oder doch mehr als das?

CRKD Atom Release: August 2024

Hersteller: CRKD

Preis: ca. 20 Euro

Box & Zubehör: Entsprechend winzig präsentiert sich auch die Verpackung des Atom-Controllers. Neben dem kleinen Pad selbst bekommt ihr ein gleichermaßen winziges USB-Kabel zum Aufladen und eine Schlaufe, mit der ihr den Controller zum Beispiel irgendwo anhängen könnt.

Design und Verarbeitung: Bei einem Controller wie diesem, der noch kleiner als ein Joy-Con ist, muss CRKD natürlich ein paar Kompromisse eingehen. Es gibt zum Beispiel keine Analog-Sticks und aus den Triggern wurden kleine Buttons, die zwischen den normalen Schultertasten untergebracht sind.

Die Größe bedeutet jedoch nicht, dass CRKD an der Qualität gespart hätte. Trotz seines kleinen Designs fühlt sich der Atom gut in der Hand an, das Gehäuse wirkt stabil und ihr merkt kaum etwas davon, dass ihr ihn haltet. Bei einem Gewicht von rund 20 Gramm ist das aber nicht weiter verwunderlich.

Abseits der Schultertasten habt ihr auf der Vorderseite ein Steuerkreuz, die vier Face-Buttons, Plus- und Minus-Buttons sowie einen Menü-Button in der Mitte. Ebenso gibt’s einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und eine kleine Lücke auf der Unterseite, wo ihr die Trageschleife anbringen könnt.

CRKD positioniert das Gerät zugleich als Sammlerstück, denn es gibt zahlreiche verschiedene Farbvarianten und auf der Rückseite einen NFC-Kontaktpunkt, um ihn in der CRKD-App zu registrieren. Verwenden lässt er sich übrigens mit Nintendo Switch, PC, Mobilgeräten und Smart-TVs.

Allerdings ist es, was euch vermutlich wenig überraschen dürfte, kein Controller für Menschen mit besonders großen Händen. Jüngere Spielerinnen und Spieler oder Menschen mit kleineren Händen kommen damit am besten klar. Beim Spielen solltet ihr angesichts der Größe vielleicht besser mal ein paar Pausen zwischendurch einlegen, damit eure Hände nicht verkrampfen.

CRKD Atom - Bilder 1 of 6 Attribution

Tasten und Tippgefühl: Aufgrund der fehlenden Analog-Sticks könnt ihr die Nutzung des Atom bei gewissen Spielen schon einmal grundsätzlich vergessen. Aber: Wer einen kleinen, günstigen Controller für die zahlreichen Retro-Games bei Nintendo Switch Online sucht, kann den Atom als gute Ergänzung betrachten. Gleichermaßen gilt das für moderne Spiele, für die ihr nicht zwingend Sticks benötigt, also zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe, Vampire Survivors oder Nintendo World Championships: NES Edition.

Die Buttons geben euch beim Drücken auch ein gutes Feedback und Eingaben werden schnell und zuverlässig übertragen. Via Bluetooth lässt sich der Controller super schnell mit der Nintendo Switch und anderen Mobilgeräten verbinden, via USB-Kabel könnt ihr ihn auch kabelgebunden mit dem PC verwenden.

Indem ihr Select gedrückt haltet und dann links oder rechts auf dem D-Pad für fünf Sekunden drückt, könnt ihr dafür sorgen, dass das Steuerkreuz als linker oder rechter Analog-Stick betrachtet wird. Wobei das eher sinnlos erscheint, denn an die Feinfühligkeit eines Sticks kommt ihr mit diesem Steuerkreuz definitiv nicht heran. Also wie gesagt: Bei Spielen, bei denen es nicht auf Sticks ankommt, leistet der Atom euch gute Dienste, ansonsten greift ihr lieber zu anderen Geräten.

Mit rund zehn Stunden ist die Laufzeit dabei in Ordnung, erst recht in Anbetracht der Größe des Geräts. Und ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht stundenlang am Stück verwenden, insofern ist er bestens ausgestattet für kleinere (Retro-)Gaming-Sessions zwischendurch.

Zu kaufen gibt es den CRKD Atom auf der Webseite von CRKD.

CRKD Atom - Fazit

Letztlich ist der Atom von CRKD schon ein sehr spezieller Controller. Einer, der definitiv nicht euren ganz normalen Gaming-Controller ersetzen wird, zumal hier keine Analog-Sticks vorhanden sind. Besonders für Retro-Spiele kann das hier aber eine gute und günstige und äußerst mobile Option beziehungsweise Alternative sein, zumal der Controller gut verbaut ist und eine sehr gute Performance abliefert. Bei zu langen Sessions können eure Hände zwar vielleicht etwas verkrampfen. Kurz gesagt: Für seinen begrenzten Einsatzzweck liefert der Atom eine sehr gute Performance ab, ein allgemeiner Ersatz für ein Standard-Gamepad ist er jedoch definitiv nicht.