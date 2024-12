Cronos: The New Dawn - Der Sci-Fi-Horror trifft auf ein von Resident Evil inspiriertes Kampfsystem

Mit Cronos: The New Dawn wagt sich Bloober Team, bekannt durch das Silent Hill 2 Remake, an eine neue Sci-Fi-Survival-Horror-IP. Der Titel, der 2025 erscheinen soll, soll nicht nur ein packendes Zeitreise-Setting mit sich bringen, sondern auch besonderen Wert auf ein anspruchsvolles Kampfsystem legen, das sich bewusst von bisherigen Bloober-Projekten abhebt.

Ein Kampfsystem mit Inspiration

"Wenn es um Kämpfe geht, ist Cronos mehr Resident Evil und weniger Silent Hill", erklärt Game Director und Produzent Jacek Zięba in einem Interview mit GamingBolt. Er betont, dass sich das Team stark an den modernen Resident Evil-Remakes orientiert hat, die es geschafft haben, Old-School-Designs mit moderner Technologie und aktuellen Gameplay-Standards zu verbinden. "Die neuen Resident Evil-Remakes zeigen uns auch, wie man geschickt Old-School-Designs mit moderner Technologie und Gameplay-Standards kombiniert. Jedes dieser Remakes ist auch ein bisschen anders und testet verschiedene Gewässer - das ist ein großer Pool an Wissen, aus dem wir schöpfen können, um etwas zu erschaffen, das auf der einen Seite ähnlich und für die Spieler bekannt sein kann und auf der anderen Seite absolut einzigartig ist."

Vielfältige Mechaniken und labyrinthartige Levels

Zusätzlich zu den Einflüssen von Resident Evil enthält das Kampfsystem weitere Elemente aus Spielen wie Dead Space und Alan Wake. Die Spieler werden mit Mechaniken wie "Dismemberment", bekannt aus Dead Space, und der taktischen Nutzung einer Taschenlampe, inspiriert von Alan Wake, herausgefordert. Diese Mechaniken sollen für strategische Tiefe und ein besonderes Spielerlebnis sorgen.

Das Leveldesign wurde ebenfalls im Interview hervorgehoben. Zięba beschreibt es als Mischung aus Resident Evil 2, Resident Evil 4 und Dark Souls, mit "Labyrinth-artigen" Levels, die Erkundung und Backtracking belohnen. Dieser Fokus auf Exploration und nonlineares Gameplay soll das anspruchsvolle Kampfsystem gut ergänzen.

Mit Cronos: The New Dawn möchte Bloober Team bewährte Survival-Horror-Elemente mit frischen Ideen und einem besonderen Augenmerk auf die Kämpfe kombiniern. Fans von taktischen Horror-Actionspielen sollten den Titel, der 2025 erscheint, definitiv im Auge behalten. Cronos: The New Dawn soll auf PS5, Xbox Series X/S, and PC erscheinen.