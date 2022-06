Cuphead veröffentlicht ein Making-Of zur Musik des DLCs

Cuphead: The Delicious Last Course ist fast da und das Team hinter dem Spiel zeigt voller Vorfreude die Entstehung des Tracks "High-Noon Hoopla". Dass Cupheads Soundtrack schon immer von jazzartigen und nostalgischen Klängen gefüllt war und hohe Qualität versprach, war bereits bekannt. Es ist dennoch beeindruckend zu sehen, wie die Musiker während der Pandemie aufnehmen und welche Instrumente beim Soundtrack zum Einsatz kommen.

Im neusten DLC zu Cuphead, der am 30. Juni 2022 erscheint, wird die neue Figur Fräulein Kelch vorgestellt, mit der man nicht nur die erweiterten Inhalte, sondern auch den Rest der Hauptgeschichte spielen kann. Die nun drei Helden müssen auf der "Tintenfassinsel" dem Meister Salzbäcker dabei helfen, die neuen schweren Gegner zu besiegen, um so hinter das Geheimnis der Kelche zu kommen. Ob ihr hier neue Rekorde setzen könnt?