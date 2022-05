Curse of the Dead Gods: 11 wichtige Tipps für Einsteiger

Curse of the Dead Gods ist ein weiteres Roguelike von Passtech Games und Focus Home Interactive, in dem ihr eure Fähigkeiten auf die Probe stellen könnt.

Wie es bei Roguelikes so üblich ist, sind sie nicht unbedingt einfach zu meistern und es gibt viele Gefahren, die euren Tod bedeuten können. Damit ihr gut ins Spiel hineinkommt, haben wir euch in unserem Guide ein paar Tipps für den Einstieg in Curse of the Dead Gods zusammengestellt.

Lasst das Licht an

Eine wichtige Mechanik in Curse of the Dead Gods ist das Licht. Ihr braucht es, weil die Umgebungen wirklich dunkel sind. Und wenn ihr nichts seht, lässt sich schwer kämpfen und überleben. Obendrein steckt ihr in der Dunkelheit noch mehr Schaden ein. Also sorgt für Licht! Egal wie. Setzt Feinde und Objekte in Räumen mit eurer Fackel in Brand, was für Licht sorgt. Schaut nur, dass ihr dabei nicht überwältigt werdet, dann solltet ihr gut zurechtkommen.

Parieren ist wichtig

Beim Parieren von gegnerischen Attacken kommt es auf das richtige Timing an. Zugleich sorgt ein erfolgreiches Parieren dafür, dass sich ein Teil eurer Ausdauer regeneriert, was euch wiederum bei euren Attacken hilft. Also übt den Umgang damit. Einfacher macht es euch ein Schild, den ihr aber nicht immer zur Hand habt. Wie erwähnt, übt den Umgang damit, das Parieren bringt euch mehr als ein einfaches Ausweichen.

Wenn sich die Gelegenheit ergibt und mehrere Feinde zum Schlag ansetzen, könnt ihr mit dem richtigen Timing auch alle nacheinander parieren. Dadurch stellt ihr einerseits das Maximum an Ausdauer her, anderseits sind eure Feinde geschwächt und ihr erhaltet einen Vorteil.

Achtet immer auf Fallen.

Eine gute Waffe für den Anfang

Wie erwähnt, ist es im Spiel relativ dunkel und ihr solltet für Licht sorgen. Dabei hilft euch zu Beginn vor allem der Blazing Shield. Der setzt nämlich Gegner in Brand und hat obendrein noch eine gute Attacke, bringt euch anfangs daher gut weiter. Ihr könnt ihn bei Feinden, in Truhen oder in einem der Heiligtümer finden.

Haltet die Augen offen

Auf eurem Weg durch die Spielwelt solltet ihr die Augen nach versteckten Räumen und Geheimnissen offen halten. Seht ihr eine merkwürdige Wand? Versucht, sie mithilfe von Fallen, Gegnern oder schweren Waffen zu zerstören. Dort findet ihr etwa Monster, aber auch Schatztruhen. Wundert euch aber nicht, direkt zu Anfang habt ihr noch nicht die passenden Waffen und Möglichkeiten dafür.

Lasst es ruhig angehen

Ausdauer ist ein wichtiger Faktor, daher solltet ihr es gerade zu Beginn des Spiels ruhig angehen lassen. Handelt nicht unüberlegt, sondern bedacht, sonst habt ihr euren Vorrat an Ausdauer schnell aufgebraucht. Weicht Fallen und Gegnern aus, wenn euer Vorrat zur Neige geht. Ihr könnt auch im Kreis laufen, um eure Ausdauer mitten in einem Kampf zu regenerieren. Natürlich solltet ihr es dabei vermeiden, euch treffen zu lassen.

Wie ihr mit Fallen umgeht

Fallen können euch in Curse of the Dead Gods ganz schön auf die Nerven gehen. Anderseits könnt ihr sie für eure Zwecke einsetzen, denn Fallen sorgen nicht nur bei euch für Schaden, sondern auch bei Gegnern. Lockt sie etwa in eine explosive Falle und seht zu, wie sie davon zerlegt werden.

Tragt ihr einen beidhändigen Hammer oder ein beidhändiges Großschwert, könnt ihr damit nicht nur brüchige Wände zerstören, sondern auch Pfeiler oder Fallen in Form von Geschützen. Setzt einen schweren Angriff ein und macht sie platt.

Es gibt verschiedene Dinge zu berücksichtigen.

Was bringen eure Werte?

Die Attribute und Werte in Curse of the Dead Gods sind nicht allzu kompliziert, ihr könntet sie aus vergleichbaren Spielen können. Mit der Zeit könnt ihr sie verbessern, aber bedenkt, dass am Ende eines Runs alles wieder zurückgesetzt wird. Mit dem roten Attribut steigert ihr eure Gesundheitspunkte und erhaltet für jeden Punkt zusätzlich 50 Gesundheit. Das grüne Attribut verbessert mit jedem Punkt eure Chancen, Gold und Ausrüstung zu finden, um 5 Prozent. Und mit dem blauen Attribut steigert ihr mit jedem investierten Punkt euren Schaden um 5 Prozent.

Im Grunde könnt ihr so selbst bestimmen, ob euch eine Sache davon besonders wichtig ist oder ob ihr euren Charakter lieber ausgeglichen haltet.

Vermeidet Korruption

Es lässt sich nicht gänzlich vermeiden, dass ihr bei einem Run Korruption (Corruption) abbekommt. Ihr bekommt sie durch das Betreten des nächsten Raums sowie durch den Erhalt von Buffs. Vermeidet es aber, Korruptionsschaden von Gegnern zu erhalten. Korruption sorgt nämlich für Debuffs und ist sehr schnell angehäuft, wenn ihr nicht aufpasst. Im schlimmsten Fall kann das euren Run ruinieren.

Verwendet einen Controller

Das Spiel empfiehlt euch, einen Controller zum Spielen zu verwenden. Und an diese Empfehlung solltet ihr euch möglichst halten. Ihr merkt deutlich, dass das Spiel auf einen Controller abgestimmt ist, weil die Steuerung besser von der Hand geht. Und die Steuerung gut im Griff zu haben, ist im Spiel definitiv von Vorteil!

Haltet euch von Bossgegnern fern

Bei Bossgegnern und Champions ist es hilfreich, sich nicht zu nah an sie heran zu begeben. Nutzt Fernkampfwaffen, um ihnen Schaden zuzufügen. Sowohl Champions als auch Boss haben starke Area-of-Effect-Attacken, ebenso ihre eigenen Fernkampfangriffe. Bei diesen könnt ihr euch aber die Muster merken und entsprechend darauf reagieren, wenn ihr merkt, dass sie einen bestimmten Angriff einsetzen möchten.

Vergesst das Heilen nicht

Nach einem Kampf gegen einen Boss oder einen Champion gibt es immer die Möglichkeit, sich zu heilen. Diese erhaltet ihr in dem Raum, der auf den jeweiligen Feind folgt. Diese Chance solltet ihr definitiv nutzen und keineswegs verstreichen lassen.