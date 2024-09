Cyberpunk 2077: Kooperatives Actionspiel für bis zu 4 Spieler jetzt im Crowdfunding

CD Projekt Red hat Go On Board haben die Crowdfunding-Kampagne zu Cyberpunk 2077: The Board Game gestartet.

Die Brettspiel-Adaption ist ein "kooperatives, storygetriebenes, taktisches Actionspiel", das für ein bis vier Spielerinnen und Spieler gedacht ist.

Veröffentlichung für nächstes Jahr geplant

Storytechnisch baut man dabei auf einem "Was wäre wenn?"-Szenario auf, wobei ein "entscheidendes Ereignis aus dem Videospiel verändert" wird.

Insgesamt gibt es im Brettspiel 13 verschiedene Missionen und das Ziel ist, "das Gefühl des Videospiels originalgetreu wiederzugeben". Mit dabei sind unter anderem Charaktere wie V, Judy, Panam und Jackie.

Die Kampagne könnt ihr hier auf Gamefound unterstützen, am ersten Tag gibt es einen Vorteil in Form einer alternativen Version der Miniatur von V mit Mantis-Klingen.

Wird ein Stretch Goal erreicht, könnt ihr eine Miniatur von Johnny Silverhand sowie einen zusätzlichen Spielmodus freischalten.

Cyberpunk 2077: The Board Game soll im Dezember 2025 veröffentlicht werden, unter anderem in deutscher Sprache.