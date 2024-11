Cyberpunk 2077 erhält kein Upgrade auf die PS5 Pro, sagt CD Projekt

Für Fans von Cyberpunk 2077, die auf der PlayStation zocken, gibt es schlechte Nachrichten. Wie Entwickler CD Projekt Red bestätigt, gibt es keine Pläne, dem am 10. Dezember veröffentlichte Action-Rollensiel ein PS5-Pro-Upgrade zu verpassen. Wer sich die neue Konsole von Sony kauft, kann dort zum Marktstart etwa 40 bis 50 verbesserte Titel erwarten. Bloß auf Cyberpunk 2077 braucht ihr nun nicht mehr zu hoffen.

Kein PS5-Pro-Upgrade für Cyberpunk 2077

Die verbesserte Konsole von Sony, die noch in diesem Jahr erscheint, ist für einige Entwickler Anlass, ihre Spiele noch einmal aufzupolieren, um den letzten Rest Grafiksaft aus ihnen herauszupressen. Diese Titel gelten dann als PS5 Pro Enhanced und bieten den Nutzern der starken Pro-Konsole verbesserte Grafik, höhere Auflösungen, bessere Bildraten sowie Raytracing-Effekte.

Spiele wie Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, Demon's Souls, The Last of Us Part 2 Remastered, The Callisto Project, Star Wars Jedi: Survivor, No Man's Sky und Silent Hill 2 erhalten alle eine kleine Auffrischung für die PlayStation 5 Pro. Doch nicht jeder Entwickler zieht hier mit.

We currently have no plans for PS5 Pro patch — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

CD Projekt Red erklärt in den sozialen Medien, dass sie sich gegen ein solches Upgrade entschieden haben. "Wir haben derzeit keine Pläne für einen PS5 Pro-Patch", schreibt das Team. Viel eindeutiger wird es nicht mehr. Es ergibt aber auch Sinn, dass sich CD Projekt Red gegen ein Upgrade entscheidet, denn die Entwicklung am Spiel ist bereits seit einiger Zeit abgeschlossen. Der Großteil des Teams arbeitet jetzt an neuen Projekten, wie dem neuen Witcher-Teil.

Im Mai verkündete CD Projekt Red, dass die Entwicklungsarbeiten an Cyberpunk 2077 endlich abgeschlossen seien. Nach vielen Verschiebungen, einem von technischen Problemen geplagten Start und Kritik an der intransparenten Kommunikation hat sich das Spiel inzwischen wieder erholt und bietet endlich das Erlebnis, das sich Spieler vom Sci-Fi-Abenteuer in Night City erhofft hatten.

In den Kommentaren des X-Beitrags sind die Fans daher traurig darüber, dass sie den Titel nicht in verbesserter Version auf der teuren PlayStation 5 Pro spielen können. "Bitte überdenkt diese Entscheidung noch einmal. Die Nachfrage nach einem Pro-Patch ist groß und würde jedem einen Vorwand bieten, das Spiel noch einmal durchzuspielen", schreibt ein verzweifelter Nutzer. Was denkt ihr?