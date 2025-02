Cyberpunk 2077: Fortsetzung soll die "realistischsten Menschenmengen" bieten, die es je gab, und dafür braucht CD Projekt den perfekten Lead Encounter Designer

Cyberpunk 2077 hatte bereits große Ambitionen, denen der Titel zum Release leider noch nicht gerecht werden konnte. Erst nach einigen Monaten und Jahren des Updatens wurde aus dem Flop endlich der Hit, der den Spielern versprochen wurde. Für die Fortsetzung packt CD Projekt erneut Superlativen aus. So soll Teil 2 die "realistischsten und reaktivsten Menschenmengen in einem Videospiel" bieten. Das geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung des Entwicklers hervor.

Cyberpunk 2077 Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Release: 10. Dezember 2020

Entwickler / Publisher: CD Projekt Red / CD Projekt, Bandai Namco Entertainment

Cyberpunk-Nachfolger hat ein ambitioniertes Ziel

Gesucht wird hier ein Lead Encounter Designer. In der Job-Anzeige listet CD Projekt direkt einige Meilensteine auf, die das Studio mit dem zweiten Teil erreichen will. Während des Jobs wird der gesuchte Designer "eng mit dem Systemdesignteam zusammenarbeiten, um das realistischste und reaktivste Crowd-System zu entwickeln, das es bisher in einem Spiel gab."

Weiter soll der Lead Encounter Designer mit Teams für Quests, Open World, Level Design, Umgebung und Gameplay zusammenarbeiten, um "denkwürdige Kampfbegegnungen zu entwerfen, die auf vordefinierten Erzähl-, Umgebungs- und Gameplay-Themen basieren."

Ein Auszug aus der Stellenausschreibung.

Zudem schreibt CD Projekt, dass der Titel einen "herausfordernden Spielverlauf mit mehreren Lösungen" erhalten soll.

Die Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 trägt den Codenamen Orion und wird in den Studios in Boston und Vancouver entwickelt. Daher sollte sich das Spiel diesmal weniger europäisch und deutlich amerikanischer anfühlen. Na ja, solange ich keinen Krankenhausaufenthalt zahlen muss, wenn mich ein futuristisches Auto über den Haufen fährt, ist das für mich okay.

Und auch Cyberpunk 2077 bleibt nicht vergessen. Noch im Januar erhielt das Spiel einen neuen Patch, der DLSS 4 mit Multi Frame Generation einführte - aber nur für alle, die ihren PC mit einer Nvidia GPU der 50er-Serie befeuern. "DLSS 4 bietet außerdem für RTX-Karten der 50er- und 40er-Reihe schnellere einzelne Frame Generation, wobei weniger Speicherplatz verwendet wird als bisher", heißt es.

Dazu kamen noch Verbesserungen am Fotomodus, Fehler bei der Farbanpassung für Fahrzeuge wurden behoben und es gab einige Fixes für PC und Konsole.