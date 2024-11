Cyberpunk 2077 kackt 30 Millionen Verkäufe und feiert den Meilenstein mit neuem TV-Projekt

Das Cyberpunk-Universum wächst weiter. Nach einem holprigen Start kann das Studio mit starken Verkaufszahlen für Cyberpunk 2077 und der Erweiterung Phantom Liberty hervorbringen. Auch die Entwicklung weiterer großer Projekte wie Cyberpunk 2 und The Witcher 4 schreitet voran, was den Erfolg des Studios zeigt und deren Wille weiter in ihre beliebten Franchises Kraft hineinzustecken. Zusätzlich hat CD Projekt ein neues Animationsprojekt in Zusammenarbeit mit Netflix angekündigt.

Neue Chancen für das Franchise

Die Verkaufszahlen bestätigen den Erfolg. Cyberpunk 2077 hat mittlerweile die Marke von 30 Millionen verkauften Einheiten überschritten, während Phantom Liberty bereits 8 Millionen Mal verkauft wurde. Trotz des schwierigen Starts des Titels konnte das Universum von Cyberpunk wachsen. Das Spiel war am Release-Tag mit unzähligen Bugs und Fehlern verseht, die es kaum spielbar machten. CD Projekt reagierte schnell und fixte die Probleme von Cyberpunk 2077. Für 2025 plant das Studio, beide Titel erstmals auf Apple Silicon Mac-Geräten verfügbar zu machen, um noch mehr Spieler zu erreichen.

CD Projekt plant auch weitere Spiele. So wird an einem direkten Nachfolger von Cyberpunk 2077 gearbeitet, der unter dem Codenamen Project Orion läuft. Entwickelt wird das Sequel in den nordamerikanischen Studios des Unternehmens, um eine "authentisch amerikanische" Atmosphäre zu schaffen. Auch The Witcher 4 befindet sich mittlerweile in der Vollproduktion und wird die beliebte Fantasy-Reihe fortsetzen.

Mit neuen Projekten, erfolgreichen Kooperationen und plattformübergreifenden Inhalten möchte CD Projekt seine Position als ein führendes Studio bestehen. Fans können sich auf ein erweitertes Cyberpunk-Universum und neue Abenteuer im Witcher-Franchise freuen.

Neues Serienprojekt angekündigt

Die neue Netflix-Animation soll an den Erfolg von Cyberpunk Edgerunners anknüpfen. Der Anime, der 2022 erschien, wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Er sorgte zudem für einen deutlichen Verkaufsanstieg bei Cyberpunk 2077. Ob das neue Projekt erneut in Zusammenarbeit mit dem japanischen Studio Trigger entsteht, das für Edgerunners verantwortlich war, bleibt allerdings noch offen. Trotzdem zeigt sich: CD Projekt erweitert gezielt das Cyberpunk-Franchise und spricht mit der Kombination aus Spielen und Animationsprojekten eine stetig wachsende Zielgruppe an.