Cyberpunk 2077: Neuer Night City Wire Stream verrät, was euch in Zukunft erwartet

CD Projekt Red hat einen neuen Night-City-Wire-Livestream angekündigt.

Dieser soll in der kommenden Woche ausgestrahlt werden und befasst sich unter anderem damit, was euch "in Zukunft" in Cyberpunk 2077 erwartet.

Darum geht es im Livestream

Der Steam ist am Dienstag, dem 6. September 2022, ab 17 Uhr zu sehen und circa 23 Minunten lang.

Grundsätzlich geht es um die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners, die am 13. September auf Netflix startet, und um Update 1.6 für Cyberpunk 2077.

Gäste der Show sind Bartosz Sztybor, einer der Köpfe hinter Cyberpunk: Edgerunners, und Gabriel Amatangelo, Game Director von Cyberpunk 2077.

"Sie sprechen über diverse Themen zu Cyberpunk - darunter Edgerunners, dem anstehenden Update auf Version 1.6 und was das Spiel in Zukunft bereithält", heißt es.

Im Anschluss daran geht es mit einem Livestream weiter, in dem man sich ausgewählte Features von Update 1.6 näher anschaut.

Ausgestrahlt wird beides via Twitch.