Cyberpunk 2077: Starttermin für Anime-Serie Edgerunners steht fest und neuer NSFW-Trailer

Bald könnt ihr noch tiefer in die Welt von Cyberpunk 2077 eintauchen, denn in rund zwei Wochen startet die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners.

Die Serie, die in Zusammenarbeit mit Studio Trigger entstand, feiert am 13. September ihre Premiere auf Netflix.

Alle Episoden gleichzeitig

Es handelt sich um eine eigenständige Serie, die aus zehn Episoden besteht. Alle davon sind ab dem 13. September sofort verfügbar.

Obendrein hat man zur Bekanntgabe des Termins auch einen neuen NSFW-Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners veröffentlicht.

Die Story in Cyberpunk: Edgerunners dreht sich um das Streetkid David Martinze. David versucht, in einer Stadt zu überleben, die von Technologie und Körpermodifikationen besessen ist.

Nach einer persönlichen Tragödie möchte er zu einem Edgerunner werden.

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) übernahm bei der Serie die Regie, Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) ist Chef-Charakterdesigner sowie leitender Animationsdirektor. Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions 'The Elder') und Yoshiki Usa (GRIDMAN UNIVERSE Serie) haben das Drehbuch verfasst und die Musik wurde von Akira Yamaoka (Silent-Hill-Serie) komponiert.