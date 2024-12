Cyberpunk 2077 trifft Fortnite: Johnny Silverhand und V stürtzen sich in die Battle Royale-Welt

Keanu Reeves’ ikonische Figur Johnny Silverhand und die weibliche Version von V aus CD Projekts Rollenspiel Cyberpunk 2077 kommen zu Epics Battle Royale Fortnite. Das Crossover-Event startet noch heute und verspricht spannende neue Inhalte für Fans beider Franchises.

Neue Charaktere und enge Studio-Partnerschaft

Die neuen Charaktere und passendes Zubehör sind im Fortnite-Shop erhältlich. Epic Games kündigte die Zusammenarbeit mit einem Social-Media-Teaser an, in dem es hieß: "Wir erwarten Gäste aus Night City."

We’re expecting some guests from Night City 🌆 pic.twitter.com/kNkV0AdZkX — Fortnite (@FortniteGame) December 22, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dies ist nicht das erste Mal, dass Figuren aus anderen beliebten Spielen Fortnite beitreten. Bereits zuvor hatten es Charaktere wie Geralt, Yennefer und Ciri aus The Witcher ins Spiel geschafft. CD Projekt Red, das Studio hinter Cyberpunk 2077, hat in der Vergangenheit enge Beziehungen zu Epic Games aufgebaut. Unter anderem setzt das Studio bei zukünftigen Projekten, wie The Witcher 4, auf Epics Unreal Engine 5.

Keanu Reeves kehrt als Johnny Silverhand zurück

Für Keanu Reeves ist es übrigens ein Wiedersehen mit Fortnite. Nach seinem Auftritt als John Wick kehrt er nun als Johnny Silverhand zurück. Damit reiht er sich in eine Liste prominenter Schauspieler ein, die mit mehreren Rollen im Spiel vertreten sind, darunter Zendaya (in ihren Rollen aus Spider-Man und Dune) und Harrison Ford (als Han Solo und Indiana Jones). Reeves' Rückkehr dürfte insbesondere Fans von Cyberpunk 2077 freuen, die seine Figur zu den beliebtesten Charakteren des Spiels zählen. Auch neue Spieler können so die Welt von Cyberpunk 2077 kennenlernen.

Die Ankunft von Johnny Silverhand und V fällt in eine besonders ereignisreiche Zeit für Fortnite. Das Winterfest-Event läuft derzeit auf Hochtouren und bietet tägliche kostenlose Belohnungen, darunter einen Santa Snoop Dogg-Skin an Weihnachten.

Zudem überraschte Epic Games kürzlich mit der Ankunft von Mariah Carey, die aus einem riesigen Eisblock auftaucht, sowie dem skurrilen Skibidi-Toilet-Meme. Spieler können außerdem an zeitlich begrenzten Herausforderungen teilnehmen, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Spieler können gespannt sein, welche Kollaborationen Epic Games als Nächstes plant.