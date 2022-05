Cyberpunk-Battle-Royale von District-9-Regisseur soll 2023 erscheinen

Off The Grid heißt das Cyberpunk-Battle-Royale welches nächstes Jahr erscheinen soll. Auf einer tropischen dystopischen Insel kämpfen hier 150 Spieler ums Überleben.

Wie viel Story soll in euer Battle-Royale? Ja!

Für das Service-Game, das laufend seine Geschichte erzählt, ist Neill Blomkamp, Regisseur von District 9 und Elysium als Chief Visionary Officer verantwortlich. Er ist zu Entwickler Gunzilla Games gewechselt, um an dem Online-Multiplayer zu arbeiten.

"Der Ansatz besteht darin, die Geschichte so einzubauen, dass die Spieler die Möglichkeit haben, direkt in das Battle-Royale-Spiel einzusteigen oder in die Geschichte und die Story-Missionen einzutauchen, fast wie in einer Kampagne, die man spielen würde, um einer Geschichte zu folgen", sagt Blomkamp gegenüber Gamespot.

In Off The Grid könnt ihr laut Blomkamp euren eigenen Charakter erstellen und euch einer der drei verfügbaren Fraktionen anschließen. Wie genau diese Fraktionen aussehen sollen, bleibt noch ein Geheimnis.

Diese Organisationen kämpfen um einen Weltraumfahrstuhl, der sich auf einer Insel befindet. Wichtig ist der Fahrstuhl deshalb, weil er Zugang zu einem Asteroidenabbau schafft, indem immenses finazielles Potenzial steckt.

Blomkamp denkt, dass "die Idee einer größeren Geschichte, die aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird" ein bedeutsamer Pfeiler für das Spiel sei.

Innerhalb dieser Erzählung werdet ihr immer wieder in Battle-Royale-Matches geschickt und könnt dort die Ziele eurer Fraktion weiter unterstützen.

Eine sehr düstere Insel auf der 150 Spieler gegeneinander antreten können.

Es gibt dabei auch Missionen, bei denen zwei Fraktionen einander direkt gegenüberstehen. "Die Spieler können sich also für Missionen entscheiden, bei denen die eigene Fraktion direkt gegen die Mission der anderen Fraktion antritt, und beides ist auf einer viel größeren Ebene mit der Geschichte verknüpft", so Blomkamp.

"Und das in einer Umgebung, in der ein regelrechtes Battle Royale stattfindet. Man wehrt also sozusagen Angriffe aus zwei verschiedenen Richtungen ab und versucht, die erzählerischen Verpflichtungen zu erfüllen, die man hat, wenn man daran interessiert ist."

Spieler können die fortlaufende Geschichte mitformen

Eure Aktionen bringen euch also unmittelbar mehr Story, können das Geschehen aber auch langfristig beeinflussen. Blomkamp hat zum Beispiel darüber nachgedacht, dass sich die Geschichte aufgrund der Spielerbasis entwickeln könnte. So würde die Fraktion mit den wenigsten Spielern etwa unterlegenen werden.

"Das ist genau das, was wir versuchen zu tun - das ist eine Idee, wie dieses Konzept von Battle Royale 2.0. Deine Handlungen über einen langen Zeitraum haben einen Einfluss auf die Geschichte und die Welt und die Umgebung", so Blomkamp weiter.

Zusammen mit Drehbuchautor Richard Morgan will Blomkamp eine "unglaublich tiefe Erzählung und eine Art Überlieferungsgeschichte zu schaffen, wie dieser ganze Ort entstanden ist".

"Auf dieser Insel gibt es also Firmensabotage und Spionage und Dinge, die dazu führen, dass Attentäter angeheuert werden - das sind im Grunde die Akteure, die man verkörpert - und dadurch kann man sehen, wie diese Welt von Flüchtlingen und Auftragnehmern und Söldnern und Firmeneliten ein wirklich interessantes brodelndes Pulverfass von Konflikten und Schichten über Schichten von Charakteren und Geschichten erschafft, auf die man in der Zukunft auf unterschiedliche Weise eingehen kann."

Mit welchen erzählerischen Mitteln Blomkamp und das Team arbeiten, wollte der Regisseur noch nicht verraten. Wenn alles gut läuft, können wir das spätestens im Jahr 2023 selbst herausfinden.