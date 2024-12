Cyberpunk Edgerunners: Manga-Prequel und Blu-Ray-Edition enthüllt

CD Projekt Red hat heute zwei Ankündigungen zu Cyberpunk: Edgerunners für euch.

Einerseits wird es ein Manga-Prequel zur Serie geben, andererseits ist für 2025 die Veröffentlichung einer Blu-Ray-Edition geplant.

Weitere Einblicke in die Cyberpunk-Welt

Der Prequel-Manga hört auf den Namen Cyberpunk: Edgerunners MADNESS und erscheint unter anderem in deutscher Sprache. Um den Vertrieb in Deutschland wird sich Panini kümmern.

"Die erste Manga-Adaption des Anime mit dem Titel Cyberpunk: Edgerunners MADNESS folgt dem chaotischen Leben zweier Charaktere, die den Zuschauern erstmals im Anime vorgestellt wurden: die Geschwister Rebecca und Pilar, die schnell zu Fan-Lieblingen wurden", heißt es.

"Bevor sie sich Davids Crew anschlossen, wuchsen die beiden, auf ihrem Weg, legendäre Edgerunners wie ihr Vater zu werden, damit auf, Chaos anzurichten - doch als der mysteriöse Safran ihren Alltag in Night City unterbricht, verändert er ihre Zukunft."

Veröffentlicht wird der Prequel-Manga im monatlichen Format, los geht es schon am heutigen 13. Dezember 2024.

Darüber hinaus ist für 2025 eine Blu-Ray-Edition der Anime-Serie geplant, die 2022 auf Neteflix ihr Debüt feierte.

Wenn ihr keinen Streaming-Dienst zum Anschauen abonnieren möchtet oder die Serie einfach in physischer Form im Regal stehen haben möchtet, ist das die Gelegenheit dazu.

Cyberpunk: Edgerunners spielt im Universum von CD Projekt Reds Rollenspiel Cyberpunk 2077 und erzählt die Geschichte von David Martinez, einem Street Kid, das in der von Technologie und Körpermodifikationen beherrschten Metropole Night City zu überleben versucht.

In Zukunft erhält Cyberpunk 2077 unter anderem eine neue Animationsserie auf Netflix, ebenso hält man an einem Live-Action-Projekt fest. In dieser Woche erschien zudem noch Update 2.2 für Cyberpunk 2077 mit ein paar Neuerungen.